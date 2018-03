Party mit den Ladies

Nordenham Feiern und Gutes tun: Das ist das Motto der Benefizparty, die der Ladies‘ Circle Nordenham gemeinsam mit der Jahnhalle am Sonnabend, 14. April, veranstaltet. Bei der „Beats für Benefit-Fete in dem Nordenhamer Kulturzentrums gibt es ab 21 Uhr Musik mit Disjockey Pasco, Cocktails und vor allem reichlich Gelegenheit, Leute zu treffen. Im Eintrittspreis von 10 Euro (Vorverkauf) beziehungsweise 12 Euro (Abendkasse) ist ein Begrüßungsgetränk enthalten. Karten gibt es bei der Buchhandlung von Bestenbostel, bei Elektro Struß in Ellwürden und bei Nordenham Marketing & Touristik. Mit dem Erlös der Party will der Serviceclub unter anderem die Jugendkulturarbeit der Jahnhalle unterstützen.