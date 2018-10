Nordenham Patricia Kelly von The Kelly Family beschert ihrem Publikum mit den „Blessed Christmas“-Konzerten ein ganz besonders emotionales Erlebnis. Auch im zehnten Jahr ihrer Solo-Karriere tourt die Sängerin, Musikerin und Songwriterin mit den schönsten Weihnachtsliedern durch Deutschland. Zum Konzept gehört es, dass die Konzerte anders als bei ihren Auftritten mit der Familien-Band bewusst im minimalistischen, intimeren Rahmen stattfinden. Schließlich bedarf es manchmal nur wenig, um eine besondere Stimmung zu erzeugen, heißt es in der Vorankündigung. So sind es eher kleinere Stadthallen, charmante Theatersäle und romantische Kirchen, die Patricia Kelly ab dem 23. November in elf Städten bespielt.

Fans aus Nordenham können dem Gesang Patricia Kellys am Mittwoch, 19. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Friedeburg an der Oldenburger Straße lauschen.

Wenn Patricia Kelly einen ihrer Songs anstimmt, lässt das niemanden kalt, heißt es in der Ankündigung. Die Sängerin erfüllt sich mit der Solo-Tour in der Vorweihnachtszeit selbst einen ihrer größten Wünsche. Sie möchte ihrem Publikum einen Abend mit Momenten voller Emotion und weihnachtlicher Vorfreude bereiten. „Ich habe mich danach gesehnt, diese Lieder in einem überschaubaren Rahmen vorzutragen. Persönlich ausgesuchte Stücke, welche diese besondere, feierliche Atmosphäre wiedergeben“, sagt sie.

Musikalisch begleitet wird sie bei dieser Konzertreihe von Musikern an Piano und Cello. Zu ihrem Repertoire zählen bekannte Klassiker. „Meiner Meinung nach gehören die traditionellen, deutschen Weihnachtslieder zu den schönsten der Welt. Einer meiner Favoriten ist ’Es ist ein Ros entsprungen’, weil es so poetisch ist“, sagt die Künstlerin. Aber auch eigene Kompositionen trägt Patricia Kelly vor. Sie verspricht Vorfreude auf das Fest der Liebe.

Tickets sind bei den Raiffeisenbanken in Nordenham und in Stadland sowie online über www.eventim.de erhältlich. Die Karten kosten im Vorverkauf 37 Euro und 40 Euro an der Abendkasse. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre zahlen 20 Euro. Ein Teil des Erlöses wird dem Förderverein der Kindertagesstätte St. Willehad zukommen.