Nordenham „Das Buch war 40 Jahre lang in meinem Kopf“, sagt Helmut Heyen. Jetzt gibt es die Geschichte auch auf Papier. „Unter Windflüchtern“ heißt sie. Das Buch ist gerade im Oldenburger Isensee-Verlag erschienen. „Ein Roman aus der Wesermarsch“ lautet der Untertitel. Und tatsächlich kann man die Wesermarsch vor seinem geistigen Auge sehen, wenn man das Buch liest: die Weiden, die Kühe, die alten Höfe. Manchmal riecht es förmlich nach Watt und nach feuchtem Gras auf den 200 Seiten. Das liegt an der feinen, sinnlichen Sprache, die das Buch auszeichnet.

Vertraute Menschen

Helmut Heyen ist 72 Jahre alt. Er wohnt in Elmshorn. In Hamburg hat er Erziehungswissenschaften, Wirtschaftsgeografie, Germanistik und Schulpsychologie studiert. Er hat viele Jahrzehnte im Hamburger Schuldienst gearbeitet. Seine Kindheit und Jugendzeit hat er allerdings in Tettens verbracht. „Die Menschen und die Landschaft der Marsch sind mir deshalb sehr vertraut“, sagt Helmut Heyen.

Noch heute ist der pensionierte Lehrer häufig in der Wesermarsch unterwegs. Sein früheres Elternhaus steht noch. Inzwischen wird es als Ferienwohnung vermietet. Wenn Helmut Heyen in seiner alten Heimat unterwegs ist, fällt ihm immer wieder der Strukturwandel auf dem Land auf. „Viele Bauernhöfe existieren nicht mehr. Wir erleben eine Tendenz zur Agrarindustrie.“ Viele der kleinen Schulen, die früher kulturelle Mittelpunkte in den Dörfern waren, seien schon seit langem nicht mehr lebensfähig. Helmut Heyen greift diesen Strukturwandel in seinem Roman auf. Er macht kein Geheimnis daraus, dass dabei auch Bedauern im Spiel ist und das Gefühl, dass die ländlichen Regionen trotz Internet und besserer Mobilität abgehängt werden.

Zurück in Tedlingswurt

Der Roman von Helmut Heyen spielt in einem fiktiven Ort namens Tedlingswurt. „Die handelnden Personen sind meiner Fantasie entsprungen“, sagt er 72-Jährige. Im Mittelpunkt steht Fokke Heiken. Er hat die von ihm so empfundene Enge und Beschränktheit des dörflichen Lebens in Tedlingswurt längst verlassen. Nach vielen Jahren kommt er zu einem Ehemaligentreffen der einklassigen Volksschule zurück. Er erinnert sich an die damaligen Dorfbewohner, ihre Eigenheiten und ihre in Traditionen eingebundene Lebensweise.

Ein großes Anliegen ist es dem Autor, die verschiedenen Facetten der Dorfbewohner herauszuarbeiten und zu ergründen, wie sie in der kargen und zugleich schönen Landschaft verwurzelt sind.

Da ist zum Beispiel Heinrich, der einzige Kommunist in Tedlingswurt. Während der Nazi-Diktatur muss er einen hohen Preis zahlen für seine politische Gesinnung. „In Sichtweite des Dorfes hatte Heinrich zum ersten Mal eingesessen, zusammengeschlagen und in Ketten abgeführt. Morgens um halb vier hatten sie ihn geholt, einen Kartoffelsack übergestülpt, ins Ruderboot geworfen und der Schutzhaft zugeführt. Sie fuhren nach Langlütjen II, einer künstlich aufgeschwemmten Insel aus dem Kaiserreich.“ Nach fünf Monaten Haft prügelten ihn die braunen Schergen durchs Watt in Richtung Dorf. Die Nachricht von seiner Rückkehr verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Tedlingswurt. „Heinrich Meiners is wedder tohuus, nich mal mehr hunnert Pund up de Rippen“ hieß es. Aber sie holte ihn später erneut ab. „Dittmal kommt he nich wedder“, erzählte der Postgehilfe Anton. Aber er täuschte sich.

Damenball als Höhepunkt

Heinrich ist nur eine Figur in diesem Soziotop namens Tedlingswurt, das Helmut Heyen so wunderbar beschreibt, dass man gerne in die Gedankenwelt seines Protagonisten eintaucht. Der Leser erfährt von Frau Simoni, die Seidenstrümpfe mit dunkler Mittelnaht trägt, von Lehrer Hinnerksen, der seinen Schülern Schönschrift verordnet und ihre Fingernägel kontrolliert und vom Damenball des Clubs „Strandflieder“, dem Höhepunkt des Jahres in Tedlingswurt.

Helmut Heyen geht es letztlich auch um die Frage: Was bedeutet Heimat? Das Nachwort in seinem Roman endet mit einem fragenden Blick in die Zukunft: „Es bleibt spannend, zu beobachten, wie sich die Menschen in einer sich rasant verändernden Welt angenommen und aufgehoben fühlen und welche gesellschaftspolitischen Erschütterungen uns bevorstehen.“