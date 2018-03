Nordenham Rock in the Factory macht’s möglich: Dank der Benefiz-Party von Round Table ist der Kinderschutzbund Nordenham in den Genuss einer hochwertigen Spielzeugküche gekommen. Die Neuanschaffung im Wert von rund 1000 Euro hat der Serviceclub aus den Erlösen der Veranstaltung finanziert, zu der im Oktober vergangenen Jahres rund 350 Besucher in das Autohaus Gebrüder Müller gekommen waren.

Die Round Tabler übernahmen nicht nur die Kosten, sondern auch den Aufbau der Mini-Küche. Die Clubmitglieder Rouven Gutmann und Pasquale Schulz schraubten die solide Holzkonstruktion am Freitag in den Kinderschutzbundräumen an der Herbertstraße zusammen. Sie soll künftig den Kindern als Spielangebot bei den Terminen des Familiencafés Pfiffikus zur Verfügung stehen.

Ebenfalls aus den Einnahmen der neunten Auflage von Rock in the Factory möchte Round Table der Jugendhilfe Am Meer (JAM) in Stollhamm eine Spende zukommen lassen. Die Höhe der Zuwendung steht zwar noch nicht fest, aber der Verwendungszweck: Das Geld ist für eine Jugendfreizeit und für die Anschaffung eines Außenspielgeräts gedacht. Zudem wollen die Serviceclub-Mitglieder bei der Neugestaltung des JAM-Gartens mitanpacken.

Den Termin für ihre nächste Benefiz-Fete haben die Round Tabler bereits festgelegt: Am Sonnabend, 27. Oktober, wird wieder im Autohaus Müller gerockt. Es gibt allerdings ein neues Konzept und ein neues Motto, das „Halloween in the Factory“ lautet. Für die Musik sorgt dann die Nordenhamer Party-Band Nummer eins: Prime Time.