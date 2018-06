Nordenham „The Greatest Hits of Simon & Garfunkel performed by Sifunkel“ war am Freitagabend auf den beiden Bannern in der Jahnhalle zu lesen. Zu Recht. Denn die Tribute-Band aus Soltau präsentierte ihrem Publikum wirklich ein breites Repertoire an legendären Songs des Folk-Rock-Duos aus den späten 1960-er Jahren.

Egal ob Klassiker wie „Scarborough Fair“ oder „The Sound Of Silence“, die mehr als 120 Zuhörer im Nordenhamer Kulturhaus zeigten sich sofort begeistert, applaudierten und klatschten immer wieder mit. Das Trio mit Fergus Holmes (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Tom Ludwig (Gesang, Gitarre, Bass, Percussion) und Didi Wetenkamp (Gitarre, Bass, Gesang) hat es einfach drauf und kommt seinem musikalischen Vorbild durchweg sehr nahe.

Niemand schwächelt

Da schwächelt niemand, nicht an der Gitarre oder dem Bass und nicht beim Gesang, auch wenn hohe Töne wie bei „Bridge over troubled Water“ gefragt sind. Und Bandleader Tom Ludwig versteht es einfach, für eine unterhaltsame und lockere Moderation zu sorgen. Das geht schon los, wenn er nach dem Debut – „Mrs. Robinson“ – die Nordenhamer auffordert: „Ihr dürft auch gerne mehr aus euch herauskommen. Wir spielen heute eine ganze halbe Stunde.“ Im Laufe des gut zweistündigen Konzerts gelingt den dreien sogar auch immer wieder die Publikumsanimation, was in Nordenham bekanntlich nicht ganz so einfach ist. Mal singen alle den Refrain wie bei „The Boxer“ lautstark mit, bei „Cecilia“ steht alles und klatscht begeistert im Rhythmus der eingängigen Musik.

„Es sind so viele junge Gesichter hier“, wunderte sich auch Dr. Burkhard Leimbach in der Pause. „Das war die Musik, die wir Ende der 60-er Jahre immer im Studentenwohnheim in Marburg gehört haben“, erinnerte sich der mittlerweile 68-Jährige gut gelaunt, der als 19-Jähriger Simon & Garfunkel-Fan war und sowohl für die gefühlvollen Melodien als auch für die Texte des Duos ein Faible hatte.

Der Vorsitzende der Nordenhamer Goethe-Gesellschaft war beileibe nicht der Einzige, der in alten Erinnerungen schwelgte und in weiten Teilen auch textsicher erschien. Bernd Blaschke, der seit seiner Jugend selbst Akustikgitarre spielt, hat es die Musik der US-amerikanischen Künstler schon immer angetan. Zu dem Konzertabend in der Jahnhalle hatte er nicht nur nicht seine Töchter mitgebracht, sondern zugleich seine fünf Arbeitskolleginnen eingeladen. „Das gehört sich so“, meinte der Nordenhamer lachend, der Tim Ludwig auch persönlich kennt.

Einige tanzen

Bei den vier Zugaben – der Konzertabend endete de facto erst kurz vor halb elf – ging dem Trio das Repertoire an Simon & Garfunkel-Songs aus. Stattdessen gab es Gecovertes anderer Stars von der neuen CD. Die Formation spielt ebenso mit dem Bandnamen „Holmes & Watson“. Das schien allerdings niemanden großartig zu stören. Bei Paul McCartneys „Get back“ stand dann schon wieder alles und klatschte begeistert mit. Einige tanzten auf ihrem schmalen Platz zwischen den Stuhlreihen.

Einziger Kritikpunkt vielleicht: Die angekündigten Geschichten über die musikalischen Weltstars blieben weitestgehend aus.