St. Willehad feiert Sommerfest

Nordenham „St. Willehad – Wir sind Vielfalt“ lautet das Motto, unter dem die katholische Kirchengemeinde am Sonntag, 17. Juni, ihr Sommerfest feiert. Beteiligt sind die Grundschule, die Kindertagesstätte und auch das unter der Trägerschaft der Caritas stehende Mehrgenerationenhaus. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Willehad Kirche. Im Anschluss gibt es in der Kindertagesstätte Mittagessen und Bratwurst vom Grill. In der Caféteria im Pfarrheim stehen Kaffee und Kuchen bereit. Auf der Festwiese wird ein Programm mit Spiel- und Mitmachaktionen geboten. Dazu gehören eine Hüpfburg und ein Quiz. Zudem haben die Line-Dancer einen Auftritt. Zum Abschluss des Festes findet gegen 15.30 Uhr ein Luftballonweitflug-Wettbewerb statt.