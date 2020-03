Praxis in Nordenham stockt auf

Nordenham /Stadland /Wesermarsch Die beiden ärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen in Brake und Nordenham werden zum 31. März vorübergehend in Nordenham zusammengelegt. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Demnach muss die im St.-Bernhard-Hospital in Brake gelegene Praxis wegen des von der Krankenhausleitung infolge der Corona-Krise ausgesprochenen Besuchsverbots zum 31. März – vorerst – schließen. Damit es auch nach dem 31. März für den Bereitschaftsdienstbereich Brake, Stadland, Elsfleth und Ovelgönne eine zentrale Anlaufstelle gibt, wird ab 1. April auch dafür die Bereitschaftsdienstpraxis an der Adolf-Vinnen-Straße in Nordenham zuständig sein. Diese Praxis ist bisher nur für den Bereich Nordenham und Butjadingen zuständig.

Diese Regelung gilt jedoch nur so lange, bis das Braker Krankenhaus den niedergelassenen Ärzten wieder uneingeschränkten Zugang gewährt. Die Öffnungszeiten an der Adolf-Vinnen-Straße werden ab 1. April erweitert: samstags, sonntags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Fahrdienst eingerichtet. Der KVN-Bereitschaftsdienst ist erreichbar unter Telefon 116 117 zu folgenden Zeiten: montags, dienstags, donnerstags jeweils von 19 bis 7 Uhr; mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 7 Uhr; samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 8 bis 7 Uhr.