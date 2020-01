Nordenham Die Termine sind zwar geblockt, aber hinter einigen Veranstaltungen stehen noch dicke Fragezeichen. Daher ist der Jahreskalender 2020 des Vereins Nordenham Marketing & Touristik (NMT) mit Vorsicht zu genießen. Zu den Wackelkandidaten gehören die verkaufsoffenen Sonntage, Klassik im Park, Nordenham on Ice und auch das Stadtfest. Gestrichen ist bereits die Gesundheitsmesse.



• Sonntagseinkauf

Nach der vorläufigen Planung sind verkaufsoffene Sonntage anlässlich des Autofrühlings (19. April) und des Ochsenmarktes (18. Oktober) vorgesehen. Ein dritter soll entweder in Verbindung mit den Oldtimertagen (17. Mai) oder einem Lichterfest (8. November) hinzu kommen. Was am Ende tatsächlich möglich ist, müssen die Gespräche zeigen, die NMT und Stadtverwaltung mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) führen will. Verdi achtet im Interesse der Einzelhandelsbeschäftigten verschärft darauf, dass die gesetzlichen Bestimmungen für Ladenöffnungen an Sonntagen eingehalten werden. Im Februar soll es zu dem Thema einen Runden Tisch geben.

• Klassik im Park

Die Höhepunkte des Jahres

• Tannenbaum-Schredderaktionen: Sonnabend, 11. Januar, auf dem Jahnparkplatz (ab 9 Uhr) und auf dem Deichsportplatz in Blexen (ab 15 Uhr)

• Ellwürder Karneval: Sonnabend, 8. Februar, Stadthalle Friedeburg

• Autofrühling: Sonntag, 19. April, Innenstadt

• Glanz & Glamour: Freitag, 15. Mai, Innenstadt

• Oldtimertage: Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Mai, Innenstadt

• 30. Weser-Tidenrallye: Sonnabend, 23. Mai, Sportboothafen Großensiel

• Nordsee-Firmenlauf: Donnerstag, 4. Juni, Blexen

• Garten & Ambiente: Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Juni, Friedeburg-Park

• Fonsstock-Festival: Freitag und Sonnabend, 12. und 13. Juni, Osterfeuerwiese am Weserstrand

• Blexer Markt und Dorffest: Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Juni, Deichsportplatz

• Musiksommer Wesermarsch: Freitag, 26. Juni, Konzert der Band Deichfieber auf dem Gelände des Ruderclubs Nordenham

• Blexer Reitturnier: Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Juli, Papenkuhle

• Klassik im Park: Sonnabend, 18. Juli, Gut Schützfeld

• Stadtfest: Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. August, Innenstadt

• Klangvolles Museum: Sonntag, 6. September, Museum Nordenham

• Lange Nach der schönen Künste: Freitag, 11. September, Innenstadt

• Ochsenmarkt: Sonntag, 18. Oktober, Marktplatz

• Laternenlauf: Mittwoch, 21. Oktober, Marktplatz

• Nordenham on Ice/Weihnachtsmarkt: ab Sonnabend, 28. November, Marktplatz

Nach dem Rückzug der bisherigen Organisatoren – Stefan Tönjes und Dr. Peter Klan – hat der Verein Nordenham Marketing & Touristik grundsätzliches Interesse an der Ausrichtung des Freiluft-Konzerts Klassik im Park bekundet. Allerdings ist laut NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff die Finanzierung noch nicht gesichert. Es geht darum, ob die Sponsorengelder wie in den Vorjahren fließen. Anfang Februar soll Klarheit herrschen. Falls NMT die Veranstaltung übernimmt, läuft sie nach dem altbewährten Konzept im Park von Gut Schützfeld ab. Als Termin ist der 18. Juli reserviert.

• Nordenham on Ice

Ob der Zeltverleiher Peter Böseler aus Schweierzoll das Wintervergnügen Nordenham on Ice wieder veranstaltet, ist noch offen. Zuletzt haben ihn die rückläufige Auslastung der Eisbahn und die damit verbundenen Umsatzeinbußen zweifeln lassen. Er will den genauen Kassensturz abwarten und noch in diesem Monat eine Entscheidung treffen. Voraussichtlicher Beginn von Nordenham on Ice in Kombination mit dem Weihnachtsmarkt wäre am 28. November.

• Stadtfest

Auch das Stadtfest hat bisher Peter Böseler ausgerichtet. Bei der Neuausschreibung für dieses Jahr verzichtete er allerdings auf eine Bewerbung. Die Stadt Nordenham möchte frischen Wind in die Party bringen und steht mit einem Veranstalter-Duo aus Butjadingen und Brake in Verhandlungen. Die beiden waren die einzigen Bewerber in dem Ausschreibungsverfahren. Ob sie den Job übernehmen, hängt von den finanziellen Konditionen ab. Sollte es keine Einigung mit der Stadtverwaltung geben, steht womöglich das Fest grundsätzlich in Frage.

• Glanz & Glamour

Als neue Attraktion hat NMT eine Veranstaltung mit dem Titel „Glanz & Glamour“ in das Jahresprogramm aufgenommen. Dahinter steckt die Idee, in Anlehnung an das TV-Format „Shopping Queen“ das Thema Mode aufzugreifen. Dazu gehört ein Wettbewerb, bei dem der „Nordenhamer Shopping-Star“ gekürt wird. Die Veranstaltung am 15. Mai ist mit einem langen Einkaufsabend speziell für Frauen verbunden.

• Garten & Ambiente

Einmal mehr der Höhepunkt im Nordenhamer Jahresprogramm ist die Landpartie Garten & Ambiente, die stets um die 10 000 Besucher in den Friedeburg-Park lockt. Das Motto bei der 16. Auflage am 6. und 7. Juni lautet „Rosige Zeiten“. Für den Samstagabend verspricht City-Managerin eine besondere Vorführung mit Überraschungseffekt. Mehr will sie noch nicht verraten.