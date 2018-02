„wir sind Nicht tot für hochwertigen Einzelhandel“

Zuversicht hinsichtlich der Innenstadtentwicklung verbreitet City-Managerin Ilona Tetzlaff. Im Wirtschaftsausschuss des Stadtrates sagte sie Donnerstagabend: „Wir sind nicht tot für hochwertigen Einzelhandel“. Das belege die Nachricht, wonach im Laufe dieses Jahres drei neue Geschäfte eröffnen werden.

Gemeint sind: die geplante Filiale der Textilkette Takko im früheren Laden von Ernstings-Family und in der angrenzenden Galerie; das neue Modegeschäft für junge Leute, das die 25 Jahre alte Caria Büsing im bisher von Jörg Fasting gemieteten Schuhgeschäft in der Fußgängerzone betreiben will; und das Damenmode- und Dekogeschäft, das in den früheren Reformhaus-Räumen an der Bahnhofstraße geplant ist (zuletzt war hier eine Weight-Watchers-Niederlassung untergebracht). Dort soll eine Lille-Hus-Filiale eröffnet werden. Inhaberin Ramona Kruck-Kullick hat ähnliche Geschäfte bereits in Brake und Varel.

Ilona Tetzlaff sieht in diesen neuen Geschäften den Beleg, dass es nicht bei Leerständen in der Nordenhamer Innenstadt bleiben muss.

Gerade in den vergangenen zwei Jahren sei die Zusammenarbeit zwischen NMT und den Einzelhändlern sehr verbessert worden. Das werde auch bei der Veranstaltung Händlerfrühstück deutlich. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung arbeite NMT auch an einer besseren Darstellung Nordenhams in sozialen Medien und auf Messen.