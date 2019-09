Nordenham Am 25. September 2009 hatte die Gründungsversammlung des Freundeskreises Nordenham/St.-Étienne-du-Rouvray stattgefunden. Anlass genug, am vergangenen Wochenende auf den ersten runden Geburtstag des Vereins und auf die deutsch-französische Städtepartnerschaft anzustoßen. Schauplatz der Feier war die Jahnhalle. „Das ist eine tolle Geschichte, die da im Laufe der Jahre gewachsen ist“, meinte Bürgermeister Carsten Seyfarth anerkennend.

Anlässlich der Städtepartnerschaft besuchen in jedem Frühjahr jugendliche Nordenhamer die 28 500 zählende Stadt in der Normandie, um die Kultur in dem Nachbarland kennenzulernen und gemeinsam Musik zu machen. Der Gegenbesuch erfolgt im Herbst.

Auch unter den erwachsenen Musikern gibt es einen regen Austausch, aus dem schon viele Freundschaften hervorgegangen sind. Musik verbindet eben und ist die ideale Grundlage, um Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen.

Anfänge schon in 2003

Die Idee, in Nordenham eine Partnerschaft mit einer französischen Stadt ins Leben zu rufen, ist allerdings schon viel älter als ein Jahrzehnt. Sie entstand bereits 2003, wie Edith Zurhold-Duvieuxbourg, die 2. Vorsitzende des Freundeskreises, berichtete. Offiziell besiegelt wurde die Städtepartnerschaft im April 2011 durch die Unterschriften der damals amtierenden Bürgermeister: Hans Francksen für Nordenham und Hubert Wulfranc für St.-Étienne-du-Rouvray. Seitdem ist St.-Étienne-du-Rouvray die dritte Partnerstadt Nordenhams neben Peterlee in England und Swinemünde in Polen.

Edith Zurhold-Duvieuxbourg sieht für die Zukunft Handlungsbedarf dahingehend, dass auch die Kontakte zwischen den französischen und deutschen Schulen zu intensivieren seien.

Jahnhallenchef Stefan Jaedtke, der maßgeblich an der Organisation und Ausrichtung der binationalen Musiker-Treffen beteiligt ist, räumte ein, dass es gar nicht so einfach sei, die bestehenden Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das liege daran, dass Jugendliche und junge Erwachsenen oftmals ihre Heimatstadt verlassen, um eine Berufsausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Es habe ihn überrascht, welche Vorurteile bei den Jugendlichen über das jeweilige Nachbarland verbreitet gewesen seien. „Das war schon Sozialarbeit“, sagte Stefan Jaedtke.

Umso erfreulicher ist es, dass die Vorschulkinder des Kindergartens Pusteblume. an die französische Sprache herangeführt werden. Brigitte Spalenka, Beisitzerin des Freundeskreises Nordenham/ St.-Étienne-du-Rouvray, hat die Einrichtung schon mehrmals aufgesucht, um den Mädchen und Jungen erste Grundkenntnisse beizubringen.

Begeistertes Publikum

Auch die Besucher in der Jahnhalle hatten am Sonnabend die Gelegenheit, ihre Französischkenntnisse aufzufrischen. Denn im Anschluss an den offiziellen Teil gab die Gruppe Moi et les autres ein Konzert. Die fünf Musiker aus Weinheim an der Bergstraße – Juliette Brousset (Gesang), David Heintz (Gitarre), Eric Dann (Akkordeon), Andreas Manns (Kontrabass), Simon-Tobias Ostheim (Schlagzeug) – präsentierten einen virtuosen, äußerst vielseitigen, ausdrucksstarken und zeitweise experimentellen Mix aus Chansons, Swing, Latin, Chansons, Jazz, Rock und Valse Musette mit überwiegend selbst geschriebenen Stücken. Der Auftritt kam beim Publikum dermaßen gut an, dass Jahnhallenchef Stefan Jaedtke das Quintett noch einmal nach Nordenham holen möchte.

Im Zuge der Städtepartnerschaft steht als nächstes der Besuch der Jugendlichen aus St.-Étienne-du-Rouvray vom 28. Oktober bis zum 2. November an. Die Erwachsenen werden sich wieder im März und Juni nächsten Jahres treffen.