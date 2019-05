Nordenham Wenn Sonja Brödje die entscheidende Frage stellte, hat sie nie ein Nein gehört. Gelegenheiten dazu gab’s genug. Schließlich hat Sonja Brödje die entscheidende Frage mindestens 3000 Mal gestellt. In den vergangenen 22 Jahren hat sie zwischen 1500 und 2000 Ehen geschlossen. „So genau kann ich das gar nicht sagen“, erzählt die 46-Jährige, die seit 1997 das Nordenhamer Standesamt geleitet hat. Im Februar ist Sonja Brödje ins Bauverwaltungsamt gewechselt. Ihre Nachfolgerin ist Julia Prehn. Die 26-Jährige war erst im September vergangenen Jahres vom Amt für Baumanagement ins Standesamt gewechselt.

Dass es sich einer der Partner in letzter Sekunde noch anders überlegt, ist der Super-Gau bei einer Trauzeremonie. Obwohl Sonja Brödje schon so viele Paare getraut hat, spielte im Hinterkopf immer die Angst ein bisschen mit, dass es doch einmal passieren könnte. In den Schulungen, bei denen angehende Standesbeamte auf ihre Aufgaben vorbereitet werden, spielt der Fall der Fälle tatsächlich eine Rolle. Julia Prehn hat diese Schulung im vergangenen Jahr absolviert – im hessischen Bad Salzschlirf. Und was ist zu tun, wenn doch jemand einen Rückzieher macht? „Ruhe bewahren, noch einmal mit den Brautleuten sprechen, auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinweisen“, sagt Julia Prehn.

Auch wenn der Super-Gau nie eingetreten ist, hat Sonja Brödje viel erlebt. Und es liegt in der Natur des Amtes, dass es überwiegend schöne Erlebnisse waren. Schließlich gehört sie für viele Paare zu den wichtigsten Menschen an einem der wichtigsten Tage ihres Lebens.

Ansprüche gestiegen

Eines ist der 46-Jährigen aufgefallen. Die Erwartung der Brautpaare an die Zeremonie ist deutlich gestiegen. Die Traurede soll möglichst individuell sein. „Eine Rede vom Fließband will niemand“, sagt Sonja Brödje. Sie soll viele persönliche Facetten enthalten. Es geht zum Beispiel um Kinder, Hobbys und den Hausbau. Was schätzen die Partner aneinander? Auch das soll in der Rede vorkommen. Manchmal bringen die Paare drei bis vier DIN-A-4-Seiten Text zur Vorbesprechung mit, der irgendwie eingebaut werden soll. Manchmal wird während der Zeremonie, die in der Regel rund 20 Minuten dauert, Musik gemacht oder gesungen. „Wir haben uns immer Mühe gegeben, auf alle Wünsche einzugehen“, erzählt Sonja Brödje. Unter der Regie von Julia Prehn soll sich daran nichts ändern.

Die gestiegene Erwartungshaltung der Brautpaare führt Sonja Brödje auf mehrere Faktoren zurück. Sie glaubt, dass viele Wünsche durch Fernsehsendungen geschürt werden, in denen es um den schönsten Tag des Lebens geht. Außerdem komme der standesamtlichen Trauung eine größere Bedeutung zu, weil immer mehr Brautpaare auf eine kirchliche Trauung verzichten.

Handys im Trauzimmer

Sonja Brödje kann sich nicht erinnern, dass in den vergangenen 22 Jahren eine Trauung mal so richtig in die Hose gegangen ist. Kleinere Abweichungen vom geplanten Ablauf kommen aber durchaus vor. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich eine Frau im letzten Augenblick überlegte, doch den Namen des Mannes anzunehmen. Ärgerlich ist es, wenn während der Trauung das Handy klingelt. Auch das kommt gelegentlich vor. Einmal erlebte Sonja Brödje, dass der Bräutigam kurz vor der entscheidenden Frage einen Anruf entgegennahm.

Den Brautpaaren einen besonders schönen Ort für die Trauung zu bieten – auch darum hat sich Sonja Brödje bemüht. Seit einigen Jahren finden viele Hochzeiten nicht mehr im Standesamt sondern im Friesenzimmer des Nordenham-Museums oder im Müllerhaus bei der Moorseer Mühle statt.

Die Zahl der Trauungen ist in den vergangenen 20 Jahren in Nordenham kontinuierlich zurückgegangen. Waren es anfangs bis zu 170 im Jahr, so sind es jetzt 100 bis 120. Die meisten finden in den Sommermonaten und im Dezember statt. Seit einigen Jahren sind die insgesamt drei Mitarbeiterinnen des Standesamtes, die bei Bedarf von einer Springerin unterstützt werden, auch samstags im Einsatz.

Die meisten Menschen bringen das Standesamt mit Eheschließungen in Verbindungen. Dabei macht dieser Part nur etwa 20 Prozent des Aufgabengebiets aus. Bei allen Babys, die in Nordenham zur Welt kommen, ist das Nordenhamer Standesamt für die Beurkundung zuständig. Die Schließung der Geburtshilfe hat deshalb erhebliche Auswirkungen. Mit der Pflege der inzwischen digitalisierten Geburtsbücher haben die Frauen im Standesamt nach wie vor gut zu tun. Aber die Beurkundung fällt weg. Sonja Brödje bedauert sehr, dass es künftig keine gebürtigen Nordenhamer mehr gibt.

Der 46-Jährigen hat die Arbeit im Standesamt immer viel Spaß gemacht. Aber sie wollte gerne noch einmal etwas anderes machen. Und als sich die Chance ergab, griff sie zu. Das Gleiche gilt für Julia Prehn. Die 26-Jährige hat inzwischen rund 20 Ehen geschlossen. Sie erinnert sich noch genau an das Lampenfieber beim ersten Mal. Aber es ging gut. Auch dank der Kollegen, mit denen sie vorher ihren ersten Einsatz durchgespielt hatte.

Standesbeamte ist eben kein Job wie jeder andere. „Es liegt nicht jedem, vor Publikum zu sprechen“, weiß Sonja Brödje. Und es liegt auch nicht jedem, dies immer mit einem fröhlichen Gesicht zu tun. „Natürlich ist man auch mal schlecht gelaunt. Aber im Trauzimmer hat schlechte Laune nichts zu suchen“, sagt Sonja Brödje. „Da muss man den Schalter umlegen können.“