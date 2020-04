Stilles Gebet am Ostersonntag

Nordenham Zum stillen Gebet sind am Ostersonntag die Marienkirche in Atens von 12 bis 15 Uhr, die Pauluskirche in Friedrich-August-Hütte von 10 bis 12 Uhr, die St.-Hippolyt-Kirche in Blexen von 8 bis 18 Uhr sowie die St.-Matthäus-Kirche in Esenshamm von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr für einzelne Personen geöffnet. In Esenshamm und Kleinensiel sind alle Haushalte zudem mit einem Sonderheft und einem Osterlicht beschenkt worden, um das Osterfest auch zu Hause kirchlich begehen zu können.