Nordenham Mit einer Spende von 500 Euro unterstützt die Kulturstiftung Nordenham die Comedy-Theater-Aufführung der türkisch-islamischen Selimiye-Gemeinde, die an diesem Donnerstag, 3. Oktober, in der Nordenhamer Stadthalle Friedeburg stattfindet. Das Geld stammt aus den Zinserträgen der Kulturstiftung. Die Stiftung unterstützt damit ausschließlich Kultur-Projekte in Nordenham, berichtet der Vorsitzende Dr. Rainer Menge.

Die türkisch-islamische Gemeinde lädt am 3. Oktober auch wieder zum Tag der offenen Moschee ein. Dieses Mal steht der Tag unter dem Motto „Menschen machen Heimat(en)“. Von 11.30 bis 16 Uhr sind alle Interessierten willkommen, sich in den Moschee-Räumen an der Walther-Rathenau-Straße umzusehen. Für 12 und 13 Uhr sind Führungen geplant. Um 13.30 Uhr beginnt das Mittagsgebet. Daran können auch Besucher teilnehmen oder auch einfach nur zuschauen.

Um 14 Uhr hält Mehmet Karabacak, der Sprecher der Gemeinde, einen Vortrag über die Grundzüge des Islam. Und dabei will er auch auf das Thema Heimat eingehen, das bundesweit im Mittelpunkt des Tags der offenen Moschee steht. „Wir sehen uns als essenziellen Bestandteil des Landes, in dem wir leben. Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Stattdessen wollen wir Brücken bauen zwischen den Kulturen“, betont Mehmet Karabacak.

Eine Brücke zwischen den Kulturen bauen will die Gemeinde auch mit dem deutsch-türkischen Comedy-Theater. Die Gruppe „Halber Apfel“, ist ab 18 Uhr mit dem Stück „Almanya, ich liebe dich“ in der Stadthalle Friedeburg zu sehen. In der Komödie werden auf sehr unterhaltsame Weise und in deutscher Sprache die Integrationsbemühungen der Familie Öztürk dargestellt. Der Eintritt zur Aufführung ist frei. Einlass ist ab 17.15 Uhr.