Tango Transit doch in der Jahnhalle

Nordenham Zunächst sollten sie in der Friedeburg auftreten, aber jetzt findet ihr Gastspiel doch in der Jahnhalle statt: Die drei Musiker von Tango Transit geben am Freitag, 2. Oktober, ein Konzert in dem Nordenhamer Kulturhaus. Aus organisatorischen und technischen Gründen wird der Veranstaltungsort gewechselt. Somit kann in der Jahnhalle jetzt das erste öffentliche Live-Musik-Ereignis seit Ausbruch der Corona-Pandemie stattfinden.

Ab 20 Uhr lässt das Trio aus dem Raum Frankfurt die Ausdruckskraft des klassischen Tangos mit modernem Sound verschmelzen. Bandmitglieder sind Martin Wagner am Akkordeon, Hanns Höhn am Kontrabass und Andreas Neubauer am Schlagzeug. Tickets gibt es im Vorverkauf für 23 Euro bei NMT (Telefon 04731/93640).