Nordenham Das Textbuch hat 138 Seiten. „Das ist ein ziemlicher Batzen“, sagt Elke Wilhaus. Sie leitet die Nachwuchsgruppe von Theater Fatale. Gemeinsam mit neun Jugendlichen probt sie seit Anfang April ein neues Stück. „Wie wär’s denn Mrs. Markham?“ heißt es. Für „Mrs. Markham“ sind den Jungen und Mädchen auch die Sommerferien nicht zu schade. Auch jetzt treffen sie sich regelmäßig zum Proben im Güterschuppen. Natürlich macht das Spaß. Aber das Lernen der Texte ist nicht unbedingt ein Sommerferien-Vergnügen.

In der aktuellen Besetzung gibt es die Jugendgruppe seit dem vergangenen Jahr. 2018 hat Regisseurin Elke Wilhaus mit ihrer jungen Darstellerriege die Komödie „Zu verkaufen“ aufgeführt. Und von dem Erfolg waren sie selbst ein bisschen überrascht. Fünfmal haben sie das Stück im Güterschuppen aufgeführt. „Die Nachfrage war riesig“, erinnert sich Elke Wilhaus gerne daran zurück. Und die Jugendlichen haben Blut geleckt. Die meisten von ihnen waren schon im vergangenen Jahr dabei und können es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Die Premiere ist für den 6. März 2020 geplant.

Neuer Name

Neun Schauspieler sind diesmal dabei. Sie sind alle zwischen 11 und 17 Jahre alt und haben überwiegend schon Erfahrungen in den Theater-AGs an ihren Schulen gesammelt. Die Nachwuchs-Mimen heißen Lynn Wilhaus, Henry Wulff, Lara Köhler, Otis Jaudszim, Vera Weitkamp, Ömer Sayan, Milana de Grave, Marie Bartke und Kjell Richter. Die Gruppe hat sich einen neuen Namen gegeben. Sie nennt sich jetzt JuKuGü, das steht für Junge Kunst im Güterschuppen.

Neu dazugekommen ist Milana de Grave. Sie ist mit elf Jahren auch die Jüngste. Ihr Vater Axel de Grave, der in dem Stück die Regieassistenz übernommen hat, ist ein alter Hase in Sachen Theater. Unzählige Male hat er bei Fatale auf der Bühne gestanden. Und je häufiger seine Tochter zuschaute, desto mehr Lust bekam sie, es selbst einmal zu versuchen. Warum: „Weil es einfach Spaß macht, in eine andere Rolle zu schlüpfen.“

Natürlich kostet so ein Auftritt auch Überwindung. Vera Weitkamp weiß, wie es sich anfühlt, wenn man hinter der Bühne darauf wartet, dass sich der Vorhang öffnet: „Da hat man ganz schön Herzklopfen.“ Aber sie weiß auch, wie schnell die Nervosität verfliegt. Und auch die anderen erleben diesen magischen Moment. Lynn Wilhaus erzählt: „Wenn man den ersten Satz gesprochen hat, ist man nur noch in seiner Rolle. Dann ist die ganze Aufregung vorbei.“ Und am Ende den Applaus des Publikums zu genießen, ist natürlich ein großartiges Gefühl.

Das Stück, das sich der Fatale-Nachwuchs vorgenommen hat, gab’s schon einmal auf der Bühne des Nordenhamer Theatervereins zu sehen. Aber das ist lange her. 2004 haben es die Erwachsenen aufgeführt, damals noch in der Stadthalle Friedeburg.

Turbulentes Stück

In der Komödie von Ray Cooney geht es um den Kinderbuchverleger Philip. Er lebt ein ruhiges Leben – bis er sich von seinem Freund Henry überreden lässt, ihm sein Schlafzimmer für einen Seitensprung zu überlassen. Blöd nur, dass seine Frau den gleichen Deal mit einer Freundin gemacht hat. Da sind natürlich jede Menge turbulente Verwicklungen programmiert.

Das Publikum kann sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Aber bis dahin heißt es noch: proben, proben, proben – auch in den Sommerferien.