Nordenham Der Kinofilm mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle ist Kult. Mit einer Theaterfassung des 1967 gedrehten Kino-Klassikers geht jetzt die Burghofbühne Dinslaken auf Tournee und macht auch Station in Nordenham: „Die Reifeprüfung“ ist am Sonntag, 14. Januar, in der Stadthalle Friedeburg zu erleben. Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Charles Webb. Im Mittelpunkt steht der frischgebackene College-Absolvent Benjamin Braddock. Der 20-Jährige geht nacheinander zwei „verbotene“ Beziehungen ein. Zunächst mit einer verheirateten Frau, dann mit deren Tochter.

Benjamin stehen nach seinem herausragenden Schulabschluss alle Türen offen. Er steht steht im Jahrbuch als Vorsitzender des Debattierclubs, ist Mannschaftskapitän im Geländelauf, Herausgeber der Collegezeitung und hat ein Stipendium in der Tasche. Stolz präsentieren die Eltern ihren Sohn auf einer Party, wo er diverse Vorschläge für seine Zukunft zu hören bekommt. Mrs. Robinson, eine Freundin seiner Eltern, hat ein unmissverständliches Angebot für ihn. Sie will den jungen Mann verführen. Benjamin ist zunächst verunsichert und weist die Avancen zurück. In Sachen Sex noch ziemlich unerfahren, lässt er sich aus Neugierde und Langeweile dann doch auf die Affäre ein und verbringt den Sommer zwischen dem heimischen Swimmingpool und einem anonymen Hotelzimmer.

Durch ein unfreiwilliges Treffen mit Elaine, der Tochter von Mrs. Robinson, wird Ben aus seiner Lethargie gerissen. Er findet Gefallen an ihr. Aber die frustrierte Mrs. Robinson versucht mit aller Macht, die Beziehung der beiden zu verhindern.

Der Film „Die Reifeprüfung“ hat das Lebensgefühl einer Generation verewigt. Abgestoßen von Oberflächlichkeit, Kapitalismus und einem spießigen Wertesystem macht sie sich auf die Suche nach Sinn und Erfüllung. Die Bühnenfassung bringt den Konflikt um die Sehnsüchte der Protagonisten zugespitzt auf den Punkt.