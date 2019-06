Nordenham Auf gutes Wetter am langen Pfingstwochenende hoffen wahrscheinlich viele. Besonders die Vereine, die am Wochenende die Tradition des Pfingstbaumsetzens wahren wollen, dürften sich sehr über Sonnenschein freuen. Denn natürlich finden an vielen Orten die Feierlichkeiten draußen statt.

Atens

Auf Hochtouren laufen in der Dorfgemeinschaft De Atenser die Vorbereitungen für das traditionelle Pfingstbaumsetzen. Die Feierlichkeiten sollen am Samstag, 8. Juni, stattfinden. Das Programm auf dem Festgelände vor der Stadthalle Friedeburg beginnt um 15 Uhr. Ab dann haben die Verkaufsstände geöffnet, an denen es Kaffee, Kuchen und Grillwurst gibt. Für die Kinder wird ein Schminkstand angeboten.

Der Festumzug mit dem geschmückten Baum und den Pfingstmajestäten setzt sich um 16 Uhr in Bewegung. Königin ist in diesem Jahr Laura Lippa, König ist Noel Cwiertnia. Sie werden von Prinzessin Noelle Straupe und Prinz Bjarne Hampel begleitet.

Die Route führt über die Atenser Allee, Wehrdeich, Bauernweg, Altensieler Straße, Friedeburgstraße, Heetweg, An der Graft und Am Stadtpark. Für die musikalische Begleitung sorgen die Blaskapelle Ovelgönne sowie der Fanfaren-und Spielmannszug Seefeld.

Der Vorstand der Dorfgemeinschaft würde sich freuen, wenn auch möglichst viele Anwohner ihre Vorgärten schmücken könnten.

Nach der Rückkehr zum Festplatz soll dort gegen 18 Uhr der Pfingstbaum in die Senkrechte gehievt werden. Daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein mit Musik in und vor dem Festzelt an. Als Discjockey will am Abend Kalle Wenzel musikalisch für Stimmung sorgen.

Vor den Feierlichkeiten stehen noch Arbeitseinsätze auf dem Programm. Zu den letzten Vorbereitungen treffen sich die Mitglieder und Helfer an diesem Freitag, 7. Juni, ab 18 Uhr und am Sonnabend, 8. Juni, ab 10 Uhr auf dem Festplatz.

Ellwürden

Auch beim Bürgerverein Ellwürden wird das Programm zum größten Teil unter freiem Himmel über die Bühne gehen. Veranstaltungsort ist am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, wieder der Spielplatz an der Butjadinger Straße.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 8. Juni, mit einem Umzug durch Ellwürden und Abbehausen. Start ist um 16.45 Uhr auf dem Spielplatz. Zum Team der Baumträger gehört diesmal auch der Abbehauser Pfarrer Matthias Kaffka, der damit sein Versprechen aus dem Vorjahr einlösen will. Die musikalische Begleitung übernimmt ein Spielmannszug aus Rastede. Die Ehrenplätze in der von einem Oldtimer-Trecker gezogenen Pfingstkutsche sind für die Pfingstmajestäten Hanna Böning und Bastian Möhlmann (Erwachsene) sowie Mia Elzinga und Henri Kaffka (Kinder) reserviert.

Nach der Rückkehr auf dem Spielplatz soll der Pfingstbaum dort gegen 19 Uhr in die Senkrechte gehievt werden. Im Anschluss beginnt eine Party, bei der Pasquale Schulz alias DJ Pasco für die Musik sorgt.

Am Sonntag, 9. Juni, stehen ab 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Pfarrer Matthias Kaffka und ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit den fast schon legendären Ellwürder Pfingstspielen auf dem Programm. Bei dem spaßigen Mannschaftswettbewerb müssen die Teams verschiedene Jux-Disziplinen absolvieren. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr die zu Pfingsten traditionelle Ellwürder Erbsensuppe.

Friedrich-August-Hütte

Das Pfingstfest ist in jedem Jahr einer der Höhepunkte im Terminkalender des Bürgervereins Friedrich-August-Hütte. Auch in diesem Jahr will der Verein diese Tradition wahren. Ort des Geschehens wird wieder der Festplatz an der Klaus-Groth-Straße sein. Los geht es dort am Samstag, 8. Juni, um 10 Uhr mit einem Flohmarkt.

Für Kinder sollen die Hüpfburg und verschiedene Spiele für Kurzweil sorgen. Eine Anmeldung zum Flohmarkt ist nicht nötig. Tische stellt der Bürgerverein bereit.

Ab 15 Uhr beginnt am Samstag das Schmücken der Fahrräder und Kettcars für den Umzug und die Kinder können sich schminken lassen. Um 17 Uhr startet der Umzug. Im Anschluss wird der Pfingstbaum aufgestellt. Für Sonntag, 9. Juni, ab 10 Uhr lädt der Bürgerverein Friedrich-August-Hütte dann zum Frühschoppen ein.

Wasserturm

Auch der Kleingärtnerverein Wasserturm lädt zum Pfingstbaumsetzen ein. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr auf dem Festplatz der Kleingartenanlage. An das Baumsetzen schließt sich ein gemütliches Beisammensein an. Die Besucher können sich mit Kaffee, Kuchen und Grillfleisch stärken.