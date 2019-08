Bewerber stellen ihre Konzepte vor

Frische Ideen braucht das Nordenhamer Stadtfest. Das sieht auch die Stadt so und hat deshalb die Ausrichtung der Party neu ausgeschrieben. Wie Bürgermeister Carsten Seyfarth mitteilt, sind Bewerbungen bei der Stadt eingegangen. Der Verwaltungsausschuss will sich am 29. August in einer nicht öffentlichen Sitzung die Konzepte vorstellen lassen. „Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt“, sagt der Bürgermeister. Auch er wünscht sich, dass die Fußgängerzone wieder in das Stadtfest einbezogen wird. Aber er weiß auch um die Probleme: Je größer die Veranstaltungsfläche ist, auf der Musik gespielt wird, umso mehr Gema-Gebühren fallen an. Carsten Seyfarth würde sich freuen, wenn sich – ähnlich wie beim Umzug – Vereine am Stadtfest beteiligen. Er könne aber nicht einschätzen, wie viel Bereitschaft und Potenzial dafür vorhanden ist. Dass beim Stadtfest ein wenig Lokalkolorit verloren gegangen ist, ist aus seiner Sicht kein typisches Nordenhamer Phänomen. „Das erleben wir bei anderen Stadtfesten genauso.“