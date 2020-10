Kirche: Martina Wittkowski übernimmt in Vechta

Nordenham /Vechta Die frühere Nordenhamer Pastorin Martina Wittkowski ist jetzt Kreispfarrerin im Oldenburger Münsterland. In einer außerordentlichen Kreissynode in Vechta ist sie am Sonnabend in dieses Amt gewählt worden. Die Delegierten der 20 Gemeinden des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Oldenburger Münsterland sprachen sich mit großer Mehrheit für die 56-jährige Theologin aus. Martina Wittkowski war bei der Wahl die einzige Kandidatin. Sie tritt die Nachfolge von Michael Braun an, der seit Anfang des Jahres in Gummersbach als Superintendent des Kirchenkreises An der Agger in der Evangelischen Kirche im Rheinland tätig ist.

Nach Löningen gewechselt

Martina Wittkowski ist seit zwölf Jahren Pfarrerin in der Kirchengemeinde Löningen. Dadurch habe sie die Vorzüge und die Besonderheiten der Region intensiv kennengelernt, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Für die kirchliche Arbeit bestehe im Oldenburger Münsterland eine selbstverständliche Offenheit. Die Kirche habe Gewicht im öffentlichen Leben. Das eröffne eine große Chance, sagte Martina Wittkowski in ihrem Vortrag zum Thema „Evangelisch im Oldenburger Münsterland – Perspektiven für den Kirchenkreis“, mit dem sie sich der Kreissynode vorstellte.

Dennoch seien auch im Kirchenkreis Umbrüche abzusehen, so die Theologin. Strukturell seien durch das entwickelte Pfarrstellenkonzept wichtige Weichen gestellt worden. „Aber wir sind herausgefordert, Menschen in ihrer veränderten Lebenswelt mit dem Evangelium in Berührung zu bringen und dabei auch neue Wege zu gehen.“ Mit den Möglichkeiten, die die evangelische Kirche im Oldenburger Münsterland habe, „können wir mutig mit den Veränderungen umgehen“, ermunterte Martina Wittkowski die Kreissynode. Dabei werde die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden eine wichtige Rolle spielen. Die Gemeinden könnten ihre Ideen und Kräfte bündeln und von den Stärken der Nachbargemeinden profitieren.

Schon jetzt hätten die Gemeinden mit Predigtreihen und mit zusammen gestalteten Gemeindebriefen gute Erfahrungen gemacht. Auch die Erfahrungen aus der Corona-Zeit könnten Mut machen, gemeinsam auf die Suche zu gehen und Konzepte zu entwickeln. Es sei lohnenswert, an gute Traditionen anzuknüpfen und sich für Neues zu öffnen.

Bischof gratuliert

Bischof Thomas Adomeit gratulierte zur Wahl. „Ich freue mich sehr, dass das Kreispfarramt im Kirchenkreis Oldenburger Münsterland nun wieder besetzt ist“, sagte er. Mit Martina Wittkowski sei „eine hervorragend geeignete und im Oldenburger Münsterland bekannte Persönlichkeit gewählt worden, die den Kirchenkreis auf dem Weg in die Zukunft führen kann“.