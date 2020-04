Video-Andacht aus Blexen

Nordenham Die Kirchen sind auch an diesem Wochenende aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen und Gottesdienste nicht erlaubt. Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Blexen und Nordenham bieten daher wieder eine Video-Andacht an. Diesmal mit Pfarrer Dietmar Reumann-Claßen und Lektorin Sabina Otto direkt vom Deich in Blexen. Zu sehen ist die Andacht auf den Internet-Seiten www.Kirche-Blexen.de und www.Kirche-Nordenham.de. Die beiden Kirchengemeinden geben bereits seit zwölf Jahren den gemeinsamen Gemeindebrief „Nordlichter“ heraus. Die Redaktion ist jetzt auch für diese Aktion verantwortlich. Im Wechsel haben die Pfarrerinnen und Pfarrer aus Blexen und Nordenham jeweils eine Sendung gestaltet. Produziert werden die Beiträge im Studio von Dettmar Neels.