Nordenham /Wasaga Beach Kanada, Australien, Neuseeland, Brasilien, Japan oder Argentinien: Viele Menschen träumen davon, ferne Länder zu bereisen. Das Problem ist allerdings, dass die Reise ins Traumland nicht für jeden erschwinglich ist. Doris Mitwollen hat einen guten Tipp für Weltenbummler mit schmalem Geldbeutel: Workaway. Dabei handelt es sich um eine Community im Internet, die Gastgeber in rund 170 Länder weltweit vermittelt. Die Reisenden verdienen sich Kost und Logis durch Arbeit. „Eine tolle Idee“, findet Doris Mitwollen. Sie ist schon seit einigen Jahren Gastgeberin für Menschen aus aller Welt.

Doris Mitwollen lebt dort, wo andere Urlaub machen. Von ihrem Garten blickt sie auf einen Golfplatz. Der längste Binnenseestrand der Welt ist ganz in der Nähe. Wasaga Beach heißt der Ort. Er liegt direkt am Huronsee in Kanada. Bis nach Toronto sind es anderthalb Stunden mit dem Auto. Ein beliebtes Skigebiet in den Blue Mountains ist ebenfalls schnell erreichbar. Dass sich der Schnee im Winter bis zu zwei Meter hoch türmt, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Im Sommer steigt das Thermometer locker über die 30-Grad-Marke. „Sowas wie Frühling gibt’s bei uns eigentlich gar nicht“, sagt die 54-Jährige. „Wenn der See in der Mitte noch zugefroren ist, baden bereits die ersten Kinder am Strand.“

Hotelkauffrau gelernt

Den Traum von einem Leben in Kanada hat sich Doris Mitwollen schon Anfang 20 erfüllt. Nachdem sie 1983 das Abitur am Nordenhamer Gymnasium in der Tasche und in Berlin eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Hotelkauffrau absolviert hatte, flog sie rüber über den großen Teich – und blieb. Bis heute und wahrscheinlich für immer. Einmal im Jahr besucht sie ihre Eltern, die früher in Schwei und jetzt in Rodenkirchen leben. Bei ihrem jüngsten Trip in die alte Heimat stand natürlich auch ein Bummel über den Rodenkircher Markt auf dem Programm.

Doris Mitwollen hat schon immer von Kanada geträumt. Das hängt damit zusammen, dass ihre Eltern dort Verwandte haben. 1978 ist sie zum ersten Mal in dem Land gewesen. „Ich habe mich dort sofort wohl gefühlt“, erinnert sich die 54-Jährige. Und so reifte schon während der Schulzeit der Entschluss, nach Kanada auszuwandern.

Doris Mitwollen hatte verschiedene Jobs in Kanada. Sie war für ein Hotelunternehmen und eine Investmentfirma tätig. Sie verliebte sich, heiratete und gründete gemeinsam mit ihrem Mann Brian Correia ein Unternehmen, das sich mit der Planung von Projekten beschäftigt. Inzwischen hat auch ihr Sohn Daniel ein eigenes Start-Up-Unternehmen gegründet. Die Eltern unterstützen ihn dabei.

Mit ihrer Familie ist Doris Mitwollen schon immer gerne verreist. Aber nicht auf die konventionelle Art. „Früher haben wir gerne beim Haustausch mitgemacht“, berichtet die 54-Jährige. Auf diese Weise ist Doris Mitwollen unter anderem auf die Bermudas, nach Mexiko und nach Italien gekommen.

Seit 15 Jahren beherbergt die Familie Gäste im Rahmen des Workaway-Programms. In der Regel arbeiten die Gäste viereinhalb Stunden am Tag. Dafür sind sie für einen begrenzten Zeitraum ein Teil der Familie und dürfen sogar das Auto nutzen.

„Schlechte Erfahrungen haben wir mit unseren Gästen bisher noch nicht gemacht“, erzählt Doris Mitwollen. Dafür aber viele gute. „Wir lernen andere Sprachen und andere Kulturen kennen. Das ist sehr bereichernd und auch für unseren Sohn wichtig“, findet die frühere Stadlanderin. Sie schätze Workaway auch deshalb, „weil uns der kulturelle Austausch immer wieder daran erinnert, dass unser privilegiertes Leben hier keine Selbstverständlichkeit ist“. Und noch etwas treibt Doris Mitwollen an: „Ich möchte, dass unsere Gäste einen guten Eindruck von unserem Land bekommen.“

Aus vielen verschiedenen Ländern kommen die Gäste nach Wasaga Beach. „Wie hatten hier schon eine Krankenschwester aus Hannover, einen Ingenieur aus Dresden, ein Pärchen aus Südafrika.“ Alle Altersgruppen sind vertreten. Gerne erinnert sich Doris Mitwollen an ein älteres Ehepaar aus Neuseeland, beide Anfang 60.

In der Regel bleiben die Gäste für zwei Wochen. Manchmal aber auch deutlich länger, wenn sich beide Seiten kennengelernt haben und Sympathie im Spiel ist. „Eine Frau aus Saudi Arabien hat schon ein halbes Jahr bei uns verbracht“, erzählt Doris Mitwollen. „Sie wollte unbedingt Schnee sehen und ist deshalb über den Winter hier geblieben.“ Dabei hat die Familie im Winter eher selten Gäste, weil der Ort manchmal komplett eingeschneit ist.

Arbeit im Garten

„Arbeit für unsere Gäste haben wir eigentlich immer“, sagt Doris Mitwollen. Oft werden die Reisenden für die Gartenarbeit gebraucht, entweder im eigenen Garten oder auf einer der Photovoltaikanlagen, die die Familie betreibt. Workaway ist für Doris Mitwollen ein Geben und Nehmen. „Ich glaube, dass viele Menschen diese Art des Reisen gar nicht kennen. Ich kann sie nur empfehlen. Nicht nur jungen Menschen, sondern auch älteren.“

Allen, die Interesse haben, in nächster Zeit bei Doris Mitwollen und ihrer Familie in Wasaga Beach unterzukommen, muss die 54-Jährige aber den Wind aus den Segeln nehmen. „Leider sind wir langfristig komplett ausgebucht.“

Mehr Infos unter www.workaway.info