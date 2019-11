Nordenham Noch hat die Eisschicht nicht die nötige Dicke. Aber es kommt regelmäßig Wasser obendrauf. Und die Kühlmaschinen laufen auf Hochtouren. Veranstalter Peter Böseler ist sicher, dass die Schlittschuhläufer an diesem Sonnabend, 30. November, eine bestens präparierte Eispiste vorfinden werden. Um 14 Uhr fällt dann auf dem Marktplatz der Startschuss für den Weihnachtsmarkt und für Nordenham on Ice. Die Nordenhamer können sich auf fünf Wochen Eislaufspaß freuen. Bis Sonntag, 5. Januar, werden die Buden und das Eiszelt auf dem Marktplatz stehen.

Peter Böseler macht kein Geheimnis daraus, dass die Finanzierung der Eisbahn wieder eine ziemlich wackelige Angelegenheit war. Nach seinen Worten trägt sich die Eisbahn nicht durch die Einnahmen. Deshalb braucht Peter Böseler finanzielle Unterstützung. Geldgeber zu finden, sei aber schwierig. „Und so schwierig wie in diesem Jahr war die Sponsorensuche noch nie“, berichtet der Zeltverleiher aus Schweierzoll.

Fünf Wochen Eislaufspass Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt und Nordenham on Ice werden an diesem Samstag, 30. November, um 14 Uhr, eröffnet. Letzter Öffnungstag ist Sonntag, 5. Januar. Montags bis freitags kann die Eisfläche am Vormittag von Schulen und Kindergärten gemietet werden. Anmeldungen werden per E-Mail an info@zelt.boeseler.de angenommen. Das öffentliche Eislaufen findet von 14 bis 19 Uhr statt. Samstags ist die Eisfläche von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Diese Zeit gilt auch während der Schulferien. Sonntags ist die Eisfläche von 10 bis 12 Uhr für Familien reserviert, anschließend ist bis 19 Uhr wieder öffentliches Eislaufen. Geschlossen ist die Eisbahn am 24., 25., 26. und 31. Dezember. Am 1. Januar ist sie von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Preise: Der Eislaufspaß kostet drei Euro pro Person. Für Dienstag, 3. Dezember, lädt die Nordwest-Zeitung zum Eislaufen ein. Das bedeutet, dass der Eintritt dann kostenlos ist. Wer Schlittschuhe benötigt, bekommt sie für eine Leihgebühr von drei Euro.

Seit Montag steht das Zelt auf dem Marktplatz. Inzwischen haben auch die Schausteller ihre Geschäfte aufgebaut. An zwei Buden gibt es Glühwein und andere Getränke. Hinzu kommen eine Berliner-Bude, ein Imbiss, ein Crêpes- und Mandel-Stand und ein Kinderkarussell. Jetzt hofft Peter Böseler, dass sich der Regen verzieht. Und es darf ruhig noch ein wenig kälter werden. Nicht so kalt, dass in der Umgebung die Seen und Kanäle zufrieren, aber kalt genug, dass die Nordenhamer Appetit auf Punsch und Glühwein bekommen. „Temperaturen von zwei bis drei Grad und trockenes Wetter, das wären optimale Bedingungen“, sagt Peter Böseler.

Klein, aber fein – so kennen die Nordenhamer ihren Weihnachtsmarkt. Manch einer findet ihn etwas mickrig. Viele schätzen ihn aber, gerade weil er so übersichtlich ist. „Auf jeden Fall ist er in den vergangenen Jahren immer gut angenommen worden“, sagt Peter Böseler.

Dass er sich diesmal bis ins neue Jahr hinein zieht, hat vor allem damit zu tun, dass Peter Böseler rund um die Feiertage kein Personal findet, um das Eiszelt wieder abzubauen. Die Verlängerung hat den Vorteil, dass die Buden und das Eiszelt noch stehen, wenn am 29. Dezember in Nordenham der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres stattfindet. Er steht unter dem Motto „Willkommen 2020“. Die Geschäfte sind dann in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet.