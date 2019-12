Nordenham Freie Bahn für die Kufenflitzer – und zwar zum Nulltarif. Das macht die NWZ an diesem Dienstag, 3. Dezember, möglich. Die NWZ lädt zum kostenlosen Eislaufspaß bei Nordenham on Ice ein. Der freie Eintritt gilt für den Zeitraum von 14 bis 19 Uhr.

Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich im Eiszelt auf dem Marktplatz welche leihen. Die Gebühr beträgt 3 Euro.

Die Eisbahn ist am Sonnabend eröffnet worden. Das Wintervergnügen Nordenham on Ice bekommt diesmal eine Verlängerung über Weihnachten und Neujahr hinaus. Bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, können die Schlittschuhläufer dort ihre Runden drehen.

Öffnungszeiten sind wochentags von 14 bis 19 Uhr, sonnabends von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Diese Zeiten gelten auch in den Schulferien. Geschlossen ist die Eisbahn am 24., 25. 26. und 31. Dezember. Am Neujahrstag ist das Eislaufen von 14 bis 19 Uhr möglich. Der Eintritt kostet an allen Tagen 3 Euro.