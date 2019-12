Frage: Wie war es für Sie, Weihnachten in Tansania zu verbringen?

Anna Gergert: Das Weihnachten hier war sehr anders, aber trotzdem schön. Wir haben Besuch von anderen Freiwilligen gehabt und waren am Abend in einem Restaurant. Da hier aber nichts geschmückt war und die Tansanier Weihnachten nicht so ernst nehmen, hat es sich für mich nicht wirklich wie Weihnachten angefühlt. Die beiden Weihnachtstage waren wir im Pool und haben den anderen die Stadt Daressalam gezeigt.

Frage: Seit September absolvieren Sie in Tansania einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst. Was haben Sie in diesem Dienst bisher konkret zu tun gehabt?

Anna Gergert: Am Montag und Dienstag arbeite ich in einem Krankenhaus, dort darf ich in verschiedene Bereiche reinschnuppern. Ich durfte aber auch bereits im Labor Bluttests, Urintests und so weiter durchführen, außerdem wurde mir beigebracht, wie ich unter dem Mikroskop Malaria erkenne. Am Mittwoch und Donnerstag arbeite ich in einer Preschool (Vorschule), da spiele ich hauptsächlich mit den Kindern und bringe ihnen so leichte Sachen wie die fünf Sinne bei.

Am letzten Tag meiner Arbeitswoche arbeite ich in dem Office des Roten Kreuzes. Dort kümmere ich mich um das Süd-Nord-Programm (ein Austausch, bei dem Tansanier nach Deutschland kommen), kümmere mich um die Präsenz im Internet und animiere Jugendliche, im Roten Kreuz aktiv zu werden. Nebenbei habe ich noch andere Einsätze und Projekte – zum Beispiel als Sanitäter bei einem Fußballspiel, beim Aufräumen im Krankenhaus, bei der Unterstützung eines Kinderheimes und und und.

Frage: Wie gefällt Ihnen der Dienst, und wie gefällt Ihnen das Leben in Ostafrika?

Anna gergert: Mir gefällt mein Dienst sehr gut. Am Anfang war es schwierig, in die Arbeit reinzukommen. Aber nach ein bis zwei Monaten habe ich versucht, mich immer mehr einzubringen. Jetzt liebe ich es. Das Leben in Ostafrika gefällt mir ebenso gut. Mittlerweile fühle ich mich so wohl hier, dass ich mir gerade schwer vorstellen kann, wie die Rückkehr sein wird.



Frage: Wie geht es in den nächsten Monaten weiter?

Anna Gergert: Im Januar haben wir ein Zwischenseminar. Danach arbeite ich wie gewohnt weiter. Wir wollen im nächsten Jahr mit einem Projekt starten. Dort wollen wir Erste-Hilfe-Kurse für Menschen geben, die in ärmeren Verhältnissen wohnen. Außerdem kommt mich im Februar meine Familie besuchen. Natürlich planen wir auch noch, viel zu reisen und uns andere Regionen von Tansania anzuschauen.

Frage: Wie war die Umstellung vom Leben in Deutschland auf das Leben in Ostafrika?

Anna Gergert: Der sogenannte Kulturschock ist nicht ausgeblieben. Da ich aber gleich zu Beginn viel auf Reisen war, konnte ich mich sehr leicht einleben. Als dann die ersten Freunde kamen, fühlte ich mich wie Zuhause. Das Leben hier ist zwar sehr anders, aber es gefällt mir sehr. Nach mittlerweile vier Monaten hier ist sowas wie Wäsche waschen mit der Hand zur Normalität geworden.

Frage: Was waren bisher für Sie die eindrucksvollsten Erlebnisse?

Anna Gergert: Natürlich ist das Reisen schön, und man lernt viel. Aber schon allein vor der Tür erlebe ich nahezu jeden Tag was Neues. Ich war letztens bei meinem besten Freund zu Hause. Da haben wir zusammen mit seiner Familie gegessen. Es gab Ugali, Maisbrei. Wir haben von einer großen Platte auf dem Boden gegessen und uns das Essen geteilt. Natürlich ist es nicht in jeder Familie so, aber dieses Beisammensein und von einem Teller essen vermittelte mir das Gefühl, ich würde zur Familie gehören.



Frage: Was lief nicht so gut?

Anna Gergert: Ich hatte erwartet, schneller Freunde zu finden. Da Daressalam aber so riesig ist (fünf Millionen Einwohner), ist man sehr anonym. Erst nach zwei Monaten kam uns die Idee, mal ins Goethe-Institut zu gehen, wo wir dann auch viele Leute kennengelernt haben.



Frage: Was vermissen Sie in Ostafrika am meisten?

Anna Gergert: Ganz klar das deutsche Essen. Es gibt hier Käse und Milch zwar zu kaufen, aber es ist sehr teuer. Daher verzichte ich darauf. Sowas wie Vollkornbrot findet man hier auch vereinzelt, aber es ist auch sehr sehr teuer. Ich würde alles für ein Vollkornbrot mit Butter, Käse und Tomaten geben. So geht es auch den anderen Freiwilligen.



Frage: Wie werden Sie den Jahreswechsel verbringen?

Anna Gergert: Ich reise nach Sansibar mit allen Freiwilligen vom Deutschen Roten Kreuz Landesverband Westfalen-Lippe, die in Uganda und Tansania eingesetzt sind. Außerdem werden meine drei besten tansanischen Freunde mit uns feiern. Genaueres ist noch nicht geplant. Wahrscheinlich gehen wir essen und sind abends auf einer Feier eingeladen.