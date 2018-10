Oberhammelwarden Oberhammelwarden und sein Volksschützenfest am Weserufer mit Frühschoppen mit Blasmusik im Festzelt, mit Festumzug und Budenstadt – eine jahrzehntelange Oberhammelwarder Tradition wird zu Ende gehen.

Auf ihrer jüngsten außerordentlichen Mitgliederversammlung entschieden sich die Oberhammelwarder Schützen, das Schützenfest künftig nicht mehr zu veranstalten. Der Vorstand und die Mitglieder seien sehr traurig, so Vorsitzender Lenert Tapken.

Man habe es leider nicht geschafft, jüngere Mitbürger Oberhammelwardens zum Besuch zu mobilisieren, auch der Wettbewerb „Schießen für Jedermann“ sei in diesem Jahr ein Flop gewesen. Zudem seien die Forderungen der Schausteller nicht mehr hinnehmbar, so Tapken weiter.

Begonnen hatten die Schwierigkeiten, das Schützenfest zu organisieren, schon in den vergangenen Jahren. Schausteller oder Standbezieher hatte mehrfach kurz vor dem Schützenfest ihre Teilnahmen abgesagt, es kam zu Unstimmigkeiten mit Festzeltbetreibern, Betreiber von Kinderkarussells blieben trotz vorheriger Zusage fern und Gäste des Schützenfestes beklagten extrem hohe Getränkepreise im Festzelt. Tapken: „Dieser Ärger über zu hohe Preise im Festzelt beim Schützenfest 2017 wurde von allen Seiten an mich heran getragen.“ Da kein anderer Zeltbetreiber zur Verfügung stand, sei 2018 trotz aller Querelen noch einmal mit ihm verhandelt worden. Tapken: „Zu den Zugeständnissen des vergangenen Jahres kam hinzu, dass unser Verein die Kosten für die Musik komplett übernehmen musste.“

Auch der Betreiber eines Kinderkarussells habe vom Schützenverein einen Obolus für seine Teilnahme verlangt. „Die Schausteller wollen in 2019 nur wieder kommen, wenn es in Oberhammelwarden ein Schützenfest-Highlight gibt“, ärgert sich Tapken, „auch weigern sie sich, künftig ein Standgeld zu bezahlen. Die Erpressungen der Schausteller werden immer schlimmer, so dass das Fest für den Schützenverein nicht mehr kostenneutral, geschweige denn mit einem Gewinn zu veranstalten ist. Für uns ist klar: Wenn das Schützenfest erst einmal abgeschafft ist, kann es nicht wiederbelebt werden.“

In den nächsten Monaten will der Schützenverein darüber entscheiden, was in der Zukunft in welcher Form auch immer in Oberhammelwarden veranstaltet werden kann, damit die Tradition nicht ganz „den Bach runter geht“.