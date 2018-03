Oberhammelwarden Im Alter einsam und allein sein – oder das Wagnis eingehen, in einer Senioren-Wohngemeinschaft den Lebensabend zu verbringen? Um diese Alternativen kreist die plattdeutsche Komödie „Senioren-WG“ von Joachim Grabbe. Es ist ein heiteres Stück, wenngleich der Autor den ernsten Hintergrund deutlich macht. Es ist ein Stück, das Spaß macht, aber nicht brachial auf die Lachmuskeln einwirkt, ein Stück, das trotz der komödiantischen Dialoge auch nachdenklich stimmt.

Diese Spagate meisterte die Theatergruppe des Bürgervereins Hammelwarden-Lienen am Premierenabend auf der Bühne der Oberschule an der Wurpstraße mit Bravour. Am Ende dankte das Publikum mit einen langen Applaus für die tolle Ensembleleistung, aber auch für ein stimmiges Bühnenbild, das mit authentischen Details – von der Küchenzeile bis hin zum Interieur Marke „Gelsenkirchener Barock“ – perfekt gestaltet wurde.

Aber alles auf Anfang: Die Witwe Luise Ackermann (Ursel Müller) erwartet in ihrem Haus den Besuch der Freundin Berta Ossenkopp (Britta Wiards). Aber hereingeschneit kommt Luises Tochter Susanne (Claudia Freels).

Das eh schon gespannte Verhältnis zwischen Mutter und Tochter bekommt noch ein paar mehr Risse, als Susanne ihrer Mutter rät, das Haus zu verkaufen und zu ihr zu ziehen oder ins Altenheim zu wechseln. Luise redet Klartext: „Ole Lüe un junge Lüe, dat geiht nich tohoop – un tschüs!“

Auch Freundin Bertas Vorschlag, eine Senioren-WG zu gründen, steht Luise anfänglich ablehnend gegenüber, erwärmt sich aber nach und nach für deren Idee. Nur: Wer passt denn so in dieses Haus?

Vielleicht die pingelige Adele (Gunda Alexander), eine Witwe aus der Nachbarschaft? „Die hat viel Schlimmes erlebt“, weiß Berta, „der erste Kerl ist ihr abgehauen und – wie furchtbar – der zweite ist geblieben!“

Sollte vielleicht auch ein Kerl die WG komplett machen? Nur wenige kommen in Frage. Einer der Mannslüe qualmt zuviel und wie dösig der ist, weiß die sprücheklopfende Berta ebenfalls: „Wenn der einen Gehirnschlag kriegt, wird das ein Schlag ins Leere!“

Die späten Mädels brauchen einen plietschen Mitbewohner, ein Mannsbild für alle Fälle. Da bietet sich doch Witwer Karl Malzahn (Dennis Rüthemann) als geeignetes Objekt an. Er ist einer, der weiß, wo der Hammer hängt, der Schraubenzieher und anderes Handwerkszeug wie im Schlaf bedienen kann. Kein Wunder, dass ihn die Mädels mit gefülltem Bienenstich erfolgreich ködern.

Verjüngt wird die Senioren-WG von Luise, Berta, Adele und Karl mit dem Einzug einer jungen Studentin. Gesche Brodersen (Sabine Dierks) schreibt eine Seminararbeit über das Leben in Senioren-WGs und ist aus ihrer bisherigen, „wenig kommodigen“ WG mit vier Jungs geflüchtet.

Die Senioren und die junge Deern proben den Alltag – und der ist wie in allen Wohngemeinschaften nicht frei von Nickeligkeiten: der Müll ist nicht runtergebracht, das Geschirr nicht abgewaschen, das Badezimmer stets besetzt.

Erste Eifersüchteleien bleiben auch nicht aus, weil Karl und Gesche den Walzerschritt üben und beide mittwochs nie zu Hause sind.

Und dann noch diese Männerbüx! Nur eine Handbreit solle sie gekürzt werden, hatte Karl gebeten – weil alle Deerns zur Schere griffen, muss Karl nun in Bermudashorts zum Pfingstball gehen.

Aber die WG-Bande rappelt sich doch zusammen, Gesche wird der gute Geist der Senioren-WG und wie das so ist im Leben: dat treckt sick allens na’n Liev!