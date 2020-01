Oldenburg /Wesermarsch Die Oldenburger Gartenfreunde veranstalten auch im Jahr 2020 wieder Tagestouren. Los geht es am Samstag, 29. Februar, mit einer Fahrt nach Holland. Dort werden vier private Gärten mit insgesamt 45 Sorten der Sneeuwklockjes (Schneeglöckchen) besichtigt. Am Sonntag, 1. März, stehen dann die Schneeglöckchen in Friesland im Fokus. Besucht werden dort drei private Gärten.

Der Pflanzenmarkt am Freilichtmuseum am Kiekeberg wird am Samstag, 18. April, besichtigt. Dort wird es auch Kunsthandwerkliches zu sehen geben. Die Frühlingsblüher in Holland stehen am Sonntag, 3. Mai, auf dem Programm. Dabei gibt es Stinzenpflanzen in alten und neuen Sorten zu entdecken.

Am Mittwoch, 24. Juni, geht es dann zu den Gärten im Teufelsmoor. Eine kleine Wümme-Wanderung steht ebenfalls auf dem Programm. Am Mittwoch, 8. Juli, werden Ostfrieslands kleine private Paradiese besucht. Die Gartenvielfalt an den Fehn steht im Fokus der Tagestour. Bevor am Mittwoch, 15. Juli, die Elbe-Gärten und Plantagen bestaunt werden können. Dort lautet das Motto: „Kirschen gucken und spucken.“

Den Abschluss bildet die Tagestour am Samstag, 8. August, zu Osnabrücker Fundstücken. Drei Privatgärten, eine Gärtnerei und eine Staude sind Ziel des Ausflugs.

Für alle Fahrten wird eine Gebühr von 72 Euro erhoben. Einzige Ausnahme ist die Fahrt zum Kiekeberg-Pflanzenmarkt, die mit 49 Euro zu Buche schlägt. Die Kosten decken die Busfahrt, einen Mittagsimbiss sowie Kaffee und Kuchen. Alle Fahrten starten in Oldenburg am ZOB. Für die Fahrten nach Holland ist ein Zustieg in Westerstede und Leer möglich. Für die Fahrt zum Kiekeberg können Interessierte auch in Delmenhorst und Bremen zusteigen.

Anmeldungen finden über das Unternehmen Sausewind-Reisen statt: Telefon 0441-935650 oder per E-Mail unter: info@sausewind.de.