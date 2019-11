Ovelgönne Es ist eine echte Premiere – und deshalb sollten sich alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ovelgönne den kommenden Sonntag in ihren Kalendern fest vormerken. Denn der Heimat- und Kulturverein Ovelgönner lädt erstmals ausdrücklich alle Ovelgönner zu einem Tag der offenen Tür ins Handwerksmuseum – unter dem Motto: „Unser Museum ist Euer Museum“.

Der Handwerksmuseum befasst sich nicht nur mit der Geschichte des Handwerks, sondern auch mit der ganz besonderen und äußerst wechselvollen Geschichte des Burgdorfs, das in seiner gut 500-jährigen Geschichte so einiges erlebt hat. „Während unsere Museumsgäste oft von weither anreisen, kennen viele Alt- und Neu-Ovelgönner unser Museum noch gar nicht – so glauben wir“, teilt der Vorstand des Vereins im Gespräch mit der NWZ mit. Und deshalb möchte der Bürger- und Heimatverein das schmucke Museum einmal insbesondere für alle Ovelgönner der Großgemeinde öffnen.

Gute Idee



Der Schnupperabend für Mitbürger findet am Sonntag, 10. November, bei freiem Eintritt ab 17.30 Uhr statt. Bei Gesprächen mit Getränken und kleinen Snacks, oder auch bei Führungen, kann man das Museum an diesem Abend ganz entspannt und in aller Ruhe kennenlernen.

Schon ab 14 Uhr, wenn das Museum regulär geöffnet wird, werden erstaunliche Filme aus der Aufbauphase des Museums vorgeführt. „Die Filme von Michael Folter sind wirklich sehenswert und zeigen unter anderem, wie das Haus komplett entkernt wurde“, sagt Museumsleiterin Susanne Schlechter am Mittwoch im Gespräch mit der NWZ. Sie weist darauf hin, dass das Museum seit Jahren steigende Besucherzahlen verzeichne.

Der Vorstand des Bürger- und Heimatvereins hat für Sonntag noch ein Bitte: „Wir würden uns sehr über alte Ovelgönner Fotos freuen, die an diesem Tag gerne mitgebracht werden können“, ist sich der Vorstand einig.