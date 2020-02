Kinder feiern Karneval

Ovelgönne Der Förderverein Ev. Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Ovelgönne organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Karnevalsfeier in der Aula der Grundschule Ovelgönne. Am Sonntag, 23. Februar, sind alle, die Lust am Feiern haben, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, in der Aula zum Karneval eingeladen. Es gibt Zeit zum Tanzen und für lustige Spiele. Für das leibliche Wohl gibt es Kuchen, Waffeln und Heiß- und Kaltgetränke und eine große Tombola mit vielen interessanten Preisen. Der Eintritt ist frei. Das gesamte Team der Kita und des Fördervereins freuen sich auf viele Karnevalfreunde.