Ovelgönne Die Ovelgönner Blaskapelle hat ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert – und zwar bei „Michi und Holger“ in der Kirchenstraße 6. Dort hatten die zahlreiche Helfer zwei große Zelte aufgebaut, damit Freunde, Musikerkollegen und Nachbarn in familiärem Rahmen feiern konnten.

Als Gäste begrüßte die Vorsitzende Gabriele Padeken Abordnungen des Musikzugs Schweiburg, des Jugend- und Musikzugs Rodenkirchen, der Marchingband Brake, des Schützenvereins Hammelwarden, des Braker Schützenvereins, der ehemaligen Fettkapelle, der Stadtkapelle Nordenham und vieler ortsansässiger Vereine. „Wir machen heute ein bisschen Stimmung“ sagte sie.

Unter den Gästen war auch Bürgermeister Christoph Hartz. Er erinnerte daran, dass die Blaskapelle vor 30 Jahren aus einer Krise hervorgegangen ist. „Krisen haben Innovationen und heute ist aus euch eine tolle Blaskapelle geworden. Rat und Verwaltung sind stolz auf euch.“

Als Anerkennung überreichte Hartz den Mitgliedern der Ovelgönner Blaskapelle einen Ovelgönne-Pin und regte an, dass die Blaskapelle sich an die Stiftungen in der Gemeinde wenden könne, wenn sie Unterstützung benötige.

Grußworte und Präsente kamen auch von den Abordnungen der Vereine. Schwer zu tragen hatte die Partnerkapelle aus Wolfartsweiler, die eine Kiste mit Spezialitäten aus dem Pfälzer Land mitbrachten.

Pastorin Renate Boltjes wies darauf hin, dass Musik die Sprache der Engel sei. Die Vorsitzende des Kreisverbandes der Musikvereine Wesermarsch, Ilse Büsing, überreichte Gabriele Padeken eine Urkunde des Niedersächsischen Musikbundes.

Nach den Grußworten ließ die Blaskapelle dann die Musik sprechen. Märsche, Polkas und Potpourris unter der Leitung von Dirigent Sebastian Wittbecker waren zu hören, die Zuschauer schunkelten und sangen bei bekannten Melodien auch gerne mit.

Im Laufe des Nachmittags gab es dann weitere Auftritte befreundeter Musikvereine. Dazu gehörten die Feuerwehrkapelle Rastede mit Dirigent Maik Schneider, der Musikzug Burgdorf Ovelgönne mit Stabführerin Antje Krämer und das Blasorchester der Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack von 1892 mit Dirigent Detlef Scharper.

Durch den Nachmittag führte Maik Schneider, der einst Mitglied war. Zwischen den einzelnen Musikstücken unterhielt er das Publikum mit humorigen Einlagen, die alle einen musikalischen Einschlag hatten.

Als besondere Überraschung am Abend gab es den Laubentanz des Gebirgstrachtenerhaltungsverein D’ Oberlandler. Zu den Tänzern gehörten auch Bürgermeister Christoph Hartz und dessen Frau Jutta.

Bayerische Musi mit den „Montagsjägern“, einigen Spielern der Blaskapelle, gab es außerdem. Trotz des Starkregens wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.