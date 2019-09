Ovelgönne So einen Montag kann man einfach nur in Ovelgönne erleben. Partystimmung schon am frühen Morgen, das gibt gibt es nur auf dem Ovelgönner Pferdemarkt. Bis acht Uhr entwickelt sich das Dorf zu einer einzigen Partymeile – und es wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr.

Nur auf dem Tierschauhamm geht es gegen 10 Uhr noch recht beschaulich zu. Hanna Christin (5) und Katharina Mareike (4) stehen auf der Weide und streicheln Ponys, während sich eine Menschenmenge vom Marktgeschehen über den Flohmarkt zu den beiden riesigen Festzelten auf dem Hamm bewegt. Der siebenjährige Jost besucht derweil den NWZ-Kinderclub und lässt sich von Tobias Emmen ein Airbrush-Tattoo anfertigen. „Die Nummer 71 in schwarz“, wünscht sich Jost, der danach mit dem Drachen auf dem Arm über den Markt schlendert.

Die beiden Marktmeister Roy Stickan und Thomas ziehen schon vorsichtig Bilanz und planen bereits für den Pferdemarkt 2020. Und keine Frage, Kirschbier-Alfons möchte auch im kommenden Jahr wieder seinen Stand in der Breiten Straße aufbauen.

Unterdessen wird ab 12 Uhr der Takt in den Zelten auf dem Tierschauhamm angegeben, ehe es ab 15 Uhr zur After-Hamm-Party wieder ins Burgdorf geht.