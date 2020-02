Sechs Mal innehalten mit Passion

Ovelgönne Die Kirchengemeinde Vier Kirchen Ovelgönne lädt für Dienstag, 3. März, 19 Uhr, zu einer Passionsandachtsreihe in die St.-Anna-Kirche Großenmeer ein. Prädikant Frank Walter, der die Andachtsreihe vorbereitet hat, stellt diese unter das Motto: Statt „sieben Wochen ohne“ in der Passionszeit „sechs Wochen mit“ Passionsandachten. Sechs Mal innehalten, sechs Mal Besinnung mit einigen Gedanken über Gott und noch mehr. Die Andachten dauern etwa 20 Minuten und finden jeweils dienstags um 19 Uhr in der St.-Anna-Kirche Großenmeer statt.