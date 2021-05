Pfingsten am Friesenstrand: Endlich wieder Kultur in Butjadingen

Butjadingen Corona hat auch die Gemeinde Butjadingen in kulturelles Ödland verwandelt. Etliche Veranstaltungen mussten wegen der Pandemie bereits ausfallen. Das Pfingstwochenende ist klassischerweise der Termin für das das Zirkus- und Drachenfest in Tossens. Auch das ist lange abgesagt. Das heißt aber nicht, dass dort über Pfingsten nichts geboten würde. Tourismus-Service Butjadingen (TSB) hat gleich sechs Veranstaltungen auf der Liste, die am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Mai, unter dem Motto „Kultur am Deich“ am Friesenstrand in Tossens über die Bühne gehen.

• Mit seinem zweistündigen Programm „Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft“ tritt Konrad Stöckel an den beiden Tagen jeweils um 15 Uhr bei „Kultur am Deich“ auf. Der Wissenschaftscomedian mit der Albert-Einstein-Frisur, der aus TV-Shows wie „Luke! Die Schule und ich“ bekannt ist, präsentiert in Tossens ein krachendes Feuerwerk verrückter Live-Experimente für die ganze Familie.

• Werner Momsen lädt die Besucher an beiden Veranstaltungstagen jeweils ab 19.30 Uhr zum „Abenteuer Urlaub“ ein. Er nimmt in seiner zweistündigen Show die Urlaubsplanung aufs Korn. „Wenn man mich fragt, warum ich reise, antworte ich: Ich weiß wohl, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche“, so der Puppenspieler, Kabarettist, Comedian und Radiomoderator.

• Der Circus Unartiq präsentiert am Pfingstsamstag und -sonntag jeweils ab 18 Uhr sein 40-minütiges Programm „Wenn Zirkus und Poesie aufeinander treffen“. Die Artisten und Akrobaten Lisa Rinne und Andreas Bartl erzählen in ihrer Show die Abenteuer waghalsiger Märchenfiguren in und auf ihrem Luftschloss. Verspielte Partnerakrobatik, Jonglage in Schwindel erregender Höhe und atemberaubende Trapez-Artistik lassen die Besucher staunen.

Wer sich die Veranstaltungen nicht entgehen lassen möchte, muss einen Strandkorb mieten, der zwei Sitzplätze für Erwachsene beinhaltet; das ist bei den Butjenter Tourist-Infos und über das Ticketportal Reservix möglich. Kinder unter zwölf Jahren müssen keinen Eintritt zahlen; sie erhalten eine Picknickdecke am gebuchten Strandkorb.

Für den Besuch der Veranstaltungen ist ein negativer Corona-Test erforderlich. Die Gäste müssen sich außerdem mit der Luca-App oder mittels eines QR-Codes, den die TSB aushändigt, registrieren.