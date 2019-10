Proben gehen in die heiße Phase

Nur noch eine Woche, dann eröffnet die Niederdeutsche Bühne Brake ihre neue Saison 2019/2020. Mit dem Klassiker „Mien Mann de föhrt to See“ hat sich die NDB eine Komödie mit Unterhaltungsgarantie ausgewählt. Seit gut einer Woche proben die Darsteller in der schön gestalteten Kulisse, die der Zeit um 1952 nachempfunden wurde. Hier wurde auf viele kleine Details durch das Team vom Bühnenbau Wert gelegt. Der Regisseur Jürgen Reiners ist mit den Verlauf der Proben bislang zufrieden. Nun geht es aber unter seiner Regie an die Feinarbeit. Gerade Mimik und Gestik sind ihm hier sehr wichtig. Auf kleine Details wird geachtet. So dürfen sich die Zuschauer am 11. Oktober auf eine tolle Premiere freuen.BILD: