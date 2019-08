Reitland Sportlich, fröhlich, locker: Das Reitlander Dorffest soll auch in diesem Jahr eine Feier der Gemeinschaft werden. Es steigt am Sonnabend, 10. August.

Ausrichter ist diesmal die Reitlander Speelschar. Los geht‘s, wie immer, mit dem sportlichen Teil, der aber auch locker und fröhlich sein wird. In diesem Jahr findet er in Form einer Radtour statt, die um 14 Uhr am Feuerwehrhaus startet und etwa 20 Kilometer lang ist.

Unterwegs lauern einige Herausforderungen auf die Pedalritter, bei denen sie ihre Geschicklichkeit und ihren Einfallsreichtum unter Beweis stellen können. Auch eine Kaffeetafel ist auf dem Weg vorgesehen. Eine weitere fröhliche Ruhepause gibt es nach der Rückkehr.

Der zweite Teil des Dorffestes startet gegen 19 Uhr – wieder im Dorfzentrum beim Boßlerheim. Es gibt Wurst vom Grill, Bier vom Fass und Musik aus der CD-Anlage. Etwa eine Stunde nach Beginn werden die Sieger des sportlichen Wettstreits geehrt. Dabei gibt es nur eine Vereins-, aber keine Einzelwertung. Der Lohn ist Ruhm und Ehre in Form einer Wanderplakette mit vier Reitlander Motiven.