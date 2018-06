Fest mit Party und Umzug

Reitland Reitland wird geschmückt: An diesem Freitag putzen die Schützen ihr Dorf für das Schützenfest heraus. Dazu treffen sie sich um 19 Uhr, teilt der Vorstand mit.

Weiter geht‘s am Sonnabend, 9. Juni, ab 20 Uhr mit der Party im Festzelt. DJ Jörg Thiel sucht die Tanzmusik aus; Eintritt wird nicht erhoben. Gegen 21 Uhr ruft der Schützen-Vorsitzende Joachim Marburg das Königshaus und die Sieger des Pokalschießens aus.

Am Sonntag, 10. Juni, geht es um 14 Uhr weiter, wenn der Schützenverein die Teilnehmer an seinem Umzug empfängt. Gegen 14.30 Uhr beginnt der festliche Marsch durch das Dorf. Zum Programm gehört an beiden Tagen auch eine Tombola; einer der Hauptpreise ist eine Fahrt nach Hannover, gestiftet von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU), Berne.