Schützenball im Festzelt

Reitland Das Reitlander Schützenfest, am Freitagabend mit einer Disco im Festzelt gestartet, geht an diesem Sonnabend mit dem Schützenball weiter. Treffpunkt ist um 20 Uhr das Festzelt im Dorfzentrum, der Eintritt ist frei. Getanzt wird zur Musik eines Disc-Jockeys. Ein Höhepunkt ist um 21 Uhr die Bekanntgabe der Gewinner des Schießens um den Schützenfestpokal. Zudem ist eine Tombola geplant. Sonntag geht es um 14.30 Uhr weiter mit dem Umzug, eine Kaffeetafel schließt sich an.