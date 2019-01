Speelschar: Premiere ist ausverkauft

Reitland /Seefeld Die Premiere des neuen Stücks der Speelschar Reitland ist ausverkauft. Wie Inka Janßen-Wiese mitteilt, gibt es für den Premierenball am Sonnabend, 16. Februar, in der Landgaststätte Seefelder Schaart keine Karten mehr. „Weddersehen mit Tante Wanda“ heißt der Dreiakter von Erich Koch, den die Esenshammerin Marieta Ahlers ins Plattdeutsche übertragen hat. Auch für die Vorstellung am Freitag, 22. Februar, ab 20 Uhr gibt es kaum noch Karten. Besser ist die Situation für die Vorstellungen am Mittwoch, 20. Februar, Sonntag, 24. Februar, Mittwoch, 27. Februar, Sonntag, 3. März, Mittwoch, 6. März, und Freitag, 8. März. Vorverkaufsstelle ist das Seefelder Schaart, Telefon 04734/301.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir