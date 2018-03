Am Sonntag„Film ab“nach Noten

Rodenkirchen „Film ab“ ist der Titel des Frühjahrskonzerts, das das Blasorchester der Turn- und Musikvereinigung Rodenkirchen an diesem Sonntag, 11. März, präsentiert. Ab 15 Uhr spielen die rund 40 Musiker unter der Leitung von Peter Abbenseth in der Markthalle bekannte Melodien aus Film und Fernsehen; Einlass ist ab 14 Uhr. Eintrittskarten gibt es auch im Vorverkauf – und zwar Bier-Café Hülsmann, im Bücher- und Schreibwaren-Eck Manzke, im Frisiersalon Keppel, in der Raiffeisenbank und im Gasthaus Friesenheim.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir