Rodenkirchen „What a beautiful Church – Was für eine schöne Kirche“: So und so ähnlich lobten die Musiker des Arp-Schnitger-Ensembles St. Matthäus Rodenkirchen. Am Dienstagabend spielten sie dort das vierte Konzert im diesjährigen Arp-Schnitger-Festival des Musikfestes Bremen. Sowohl die Musiker als auch Professor Thomas Albert, der Intendant des Musikfestes, vermittelten den Eindruck, dass sie sich vorstellen können, hier im nächsten Jahr wieder Station zu machen.

Dass sie in diesem Jahr hier auftraten, verdankte Rodenkirchen einem Unglück: dem Brand in St. Bartholomäus Golzwarden, der Taufkirche Arp Schnitgers, am 4. Juli. „Für Rodenkirchen war dieses Konzert ein riesiges Glück“, sagt Alfons Faß, Musikkenner und Ehemann von Pastorin Birgit Faß. Denn so kamen die Rodenkircher in den Genuss einer exquisiten Aufführung, die sich die Kirchengemeinde niemals hätte leisten können.

Orgel aus Frankreich

Die Kirchenratsvorsitzende Jutta Barghop, die sich in Rodenkirchen zusammen mit dem Küster Wilfried Pargmann um die Organisation kümmerte, schätzt die Zahl der Zuschauer auf etwa 220. Davon hatten 150 die Karten schon im Vorverkauf erworben. Es gibt also bei der Zuschauerzahl noch etwas Luft nach oben.

Anders als St. Bartholomäus Golzwarden und St. Laurentius Dedesdorf – dort hatte ab 18 Uhr das dritte Arp-Schnitger-Konzert stattgefunden – hat St. Matthäus Rodenkirchen keine Schnitger-. sondern eine Klapmeier-Orgel. Deshalb ließen die Künstler eine Orgel mit Arp-Schnitger-Klang aus Frankreich bringen. Sie wurde in Höhe der Querschiffe platziert. Der angekündigte Organist Edoardo Bellotti hatte kurzfristig abgesagt, an seine Stelle trat der Spanier Juan-Miguel Aristi Zabal.

So wie alle anderen Künstler überzeugte er mit einer perfekten Leistung. Leiterin der Aufführung war die Französin Stéphanie Paulet, die auch an der Violine brillierte. Sie gewann das Publikum gleich zu Beginn mit einer kurzen Begrüßung in deutscher Sprache für sich. Unter ihrer Leitung spielte auch das Ensemble Aliquando absolut stimmig in einer Besetzung, wie sie für die Zeit des großen Orgelbauer Arp Schnitger (1648 bis 1719) typisch war: der Spanier Fernando Olivarez an der Laute mit dem mannshohen Hals, Oxana Vasilbova und Salomé Gosselin an den Viola da Gambas – sie erinnern an Cellos, haben aber sechs statt vier Saiten – und Stéphanie Dudamél an der zweiten Geige. Gemeinsam boten sie zusammen mit dem Organisten eine Meisterleistung.

Brillant war auch der junge britische Countertenor Alexander Chance, ein Sohn des berühmten Countertenors Michael Chance. Er überzeugte mit der Reinheit seiner Stimme und seinem Textverständnis: Jedes Wort war klar artikuliert. Erstmals ist der junge Sänger solo in Deutschland unterwegs.

Gut ausgeleuchtet

Seit Montag hatten die Musiker in der Kirche für ihren Auftritt geprobt. Das Gemeindehaus stand ihnen an beiden Tagen zur Verfügung, Alexander Chance bekam dort einen eigenen Raum.

Das Konzert, das mit einer wunderbaren Ausleuchtung des Altarraums auch einen optischen Akzent setzte, endete mit minutenlangem Beifall, die die Zuschauer im Stehen spendeten. Der Applaus galt letztlich auch der Kirche, deren Akustik und Interieur den passenden Rahmen für ein solches Musikereignis bietet.