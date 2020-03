Auch Achterdorp bleibt zu Haus

Im Nordwesten

Nordwest-Liveblog Zum CoronaviruS Niedersachsen verhängt Aufnahmestopp für Pflegeheime

Das niedersächsische Gesundheitsministerium verhängt einen Aufnahmestopp für neue Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen. Das ist auch eine Reaktion auf die Situation in einem Pflegeheim in Wolfsburg. Der Newsblog.