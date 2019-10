Rodenkirchen Unter dem Titel „En beten scheef“ präsentiert die Künstlerin Claudia Wimmer aus Bremen eine neue Ausstellung im Rathaus in Rodenkirchen. Am Mittwoch, 30. Oktober, wird Bürgermeister Klaus Rübesamen die Ausstellung um 18.30 Uhr im Erdgeschoss des Rathauses eröffnen. Die Musikerin Gaby Menzel wird die Veranstaltung mit dem E-Piano begleiten.

Gezeigt werden Federzeichnungen von Sprichworten aus aller Welt. Die Werkreihe mache deutlich: Je mehr Globalisierung in die Alltagswelt dringe, desto stärker wachse das Bedürfnis der Menschen, an etwas Eigenem festzuhalten, das für die Region typisch ist, heißt es in der Ankündigung.

Sprichworte spiegeln dies wider. Sie gibt es in allen Sprachen und in allen Regionen. In schnörkellosen, teilweise kolorierten Federzeichnungen mit grafischen Randelementen stellt Claudia Wimmer die Sprichworte dar und hebt ihren Kern hervor.

Hinzu stellt die Künstlerin Satzfragmente in der jeweiligen Landessprache, die einen Hinweis auf das Ursprungsland der Sprichworte geben, heißt es in der Ankündigung.

Die Ausstellung läuft bis zum 5. Januar. Die Werke sind während der Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr und Donnerstags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Claudia Wimmer wurde 1959 in Hannover geboren und lebt und arbeitet inzwischen in Bremen. Von 1995 bis 2005 war Claudia Wimmer selbstständig im Kunsthandwerk tätig und setzte ihren Schwerpunkt auf textile Malerei. Von 2005 bis 2007 studierte sie freie Kunst mit den Schwerpunkten in Malerei, Keramik, Zeichnung und Fotografie an der International Academy of Arts in Bremen.

Seit dem Jahr 2007 ist Claudia Wimmer als freie Künstlerin tätig und hat seitdem verschiedene Kunstprojekte in der Region initiiert. 2009 übernahm sie die Leitung des Künstlerhofes Atelierkate in Bremen.