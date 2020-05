Autodisco In Rodenkirchen: „Das sollte jeder einmal erlebt haben“

Rodenkirchen Wer am Freitagabend mitfeiern will, darf keine Zeit mehr vertrödeln: Die Premiere der Autodisco auf dem Rodenkircher Marktplatz ist so gut wie ausverkauft. Aber für die drei anderen Veranstaltungen gibt es noch ausreichend Tickets, sagt der Veranstalter Maik Böse.

Er betreibt das Oldenburger Veranstaltungsunternehmen Boese Events, das in Rodenkirchen schon die Holi-Festivals und die 90er-Jahre-Mallorca-Party Himmel & Hölle ausgerichtet hat.

Die Autodisco ist für Boese Events eine Premiere. Die Gäste kommen im Auto auf den Marktplatz, wo bis zu 90 Fahrzeuge Platz haben. Die Gäste im Auto dürfen nur aus höchstens zwei Haushalten kommen. Die Fahrzeuge werden nach den Regeln des Mindestabstands platziert; Cabrios müssen das Verdeck geschlossen halten.

Auf der Festival-Bühne treten DJs und Künstler auf, die auf einem LED-Screen vergrößert zu sehen sind. Die Musik wird auf einer UKW-Frequenz live auf die Autoradios übertragen.

Diese Lizenz hat sich Maik Böse bei der Landesmedienanstalt für vier Wochen gesichert. Ob er eine zweite Autodisco veranstaltet, ist offen. „Das sollte jeder einmal erlebt haben“, sagt der Eventmanager über die Autodisco. „Aber zwei oder drei Mal werden es wohl nur wenige machen.“

Tickets gibt es nur unter www.ticketticker.de. Hier das Rodenkircher Programm:

• Am Freitag, 29. Mai, lassen es die DJs Nicky Jones & Clemens Brock mit Daniel Hein drei Stunden lang mit EDM, Elektro und Hardstyle krachen.

• Am Sonnabend, 30. Mai, präsentiert Energy-DJ Percy ab 21 Uhr seinen Mastermix.

• Am Sonntag, 31. Mai, folgt ab 21 Uhr ein Anklang an Himmel & Hölle mit den DJs Andre Nalin, Matze und Olegboleg sowie der Mallorca-Sängerin Klara Korn.

• Den Abschluss bietet das Familienprogramm am Pfingstmontag, 1. Juni, ab 15 Uhr mit DJ Toddy und dem Kindersänger Nilsen.