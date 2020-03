Blasorchester Rodenkirchen: Neue Chronistin ist 71 Jahre jünger

Rodenkirchen Die Stellenausschreibung war professionell – genau wie die Arbeit des bisherigen Stelleninhabers. „Für den Erhalt und die Weiterentwicklung“ des Archivs des Blasorchesters Rodenkirchen suchte der Vorsitzende Thorben Klein den Nachfolger von Alfred de Boer als „Chronist (m/w/d)“.

Abschied angekündigt

Alfred de Boer hatte in der Jahreshauptversammlung im Januar 2019 seinen Abschied zum Jahresende aus Altersgründen angekündigt: Er wird in diesem Mai 93. Fast ein Jahr verging – und dann meldete sich Astrid Eilers. Die Erzieherin aus Rodenkirchen ist 21 Jahre alt, 71 Jahre jünger als ihr Vorgänger. Sie war also noch gar nicht auf der Welt, als Alfred de Boer Anfang 1998 als Chronist angefangen hatte.

Jetzt auch das Blaskonzert Wegen Corona-Virus abgesagt Auch das Blasorchester muss auf die Ansteckungsgefahr Rücksicht nehmen. Am Donnerstagabend hat der Vorsitzende Thorben Klein das alljährliche Frühjahrskonzert wegen des Corona-Virus kurzfristig abgesagt. Rund 120 Eintrittskarten sind schon verkauft worden, sagt Thorben Klein. Was aus ihnen wird, sollte am Donnerstagabend bei der letzten regulär geplanten Probe vor dem Konzert an diesem Sonntagnachmittag in der Markthalle Rodenkirchen besprochen werden. Grund für die Absage war ein erneutes Gespräch mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung, dessen Mitarbeiter dem Orchester-Chef am Donnerstagnachmittag deutlich machten, dass sie einen Antrag auf Genehmigung des Konzerts schriftlich ablehnen würden. Daraufhin sah Thorben Klein keine Alternative mehr zur Absage. Tiefe Frustration ist die Folge dieser Entscheidung. Das 45-köpfige Orchester habe seit Anfang Dezember rund 60 Stunden für die Veranstaltung unter dem Motto „Elemente“ geprobt. Ob und wann dieses Konzert nachgeholt wird, stand Donnerstag Abend noch nicht fest.

Alfred de Boer spielt kein Instrument, aber er hört gern die Musik des Blasorchesters, und so trat er dem Verein am 1. April 1977 – ein Jahr nach der Gründung – als passives Mitglied bei. Knapp 21 Jahre später wurde er aktiv – und setzte dabei Akzente. Als Chronist sammelte er sämtliche Zeitungsartikel, in denen das Blasorchester auftauchte – und sei es nur in einem Nebensatz. Diese Artikel schnitt er aus, klebte sie auf DIN-A4-Papier und heftete sie, chronologisch geordnet, in eine Mappe.

Jedes Jahr legte er eine neue Mappe an; insgesamt sind 23 zusammengekommen. Auch für dieses Jahr hat Alfred de Boer schon eine Mappe angelegt; Astrid Eilers wird sie weiterführen.

Analoge Datenbank

Außer den Zeitungsartikeln enthalten die Mappen auch Glückwunsch- und Hochzeitsanzeigen der Orchester-Mitglieder sowie Plakate, Faltblätter und Eintrittskarten zu den jeweiligen Konzerten – eine rein analoge Datenbank für das Blasorchester also.

Doch das Digitale soll nicht mehr außen vor bleiben, hat der Vorsitzende Thorben Klein beschlossen. Deshalb will er die Blätter jetzt einscannen.