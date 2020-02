Rodenkirchen Zu seinem 90. Geburtstag will es der Bürgerverein und Pfingstbaumclub Achterdorp krachen lassen: Erstmals stellt der Verein seinen Pfingstbaum auf dem Marktplatz auf. Er kommt dahin, wo bis vor kurzem der Weihnachtsbaum stand, sagt der Vorsitzende Rolf Mannott.

In der Jahreshauptversammlung im Bier-Café Hülsmann gingen die Mitglieder die Veranstaltung durch: Am Freitag, 29. Mai, holen sie das Grün, am Sonnabend, 30. Mai, schmücken sie den Baum und stellen ihn auf. Die Feier beginnt um 14.30 Uhr mit dem Platzkonzert des Rodenkircher Blasorchesters, etwa eine Stunde später befördern Helfer den Baum in die Senkrechte. Reden und Grußworte von Gästen sind eingeplant. Bei Regen wird die Veranstaltung in die Markthalle verlegt, wo auch um 19 Uhr eine Disco beginnt. Am Sonntag, 31. Mai, folgt ab 10 Uhr ein Gottesdienst am Pfingstbaum.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein das Pfingstbaumsetzen aus Mangel an Helfern noch absagen müssen. Damit nicht genug: Der Platz an der Grundschule ging verloren. Jetzt hofft Rolf Mannott, dass der Marktplatz eine Dauerlösung für die Feier wird.

Außerdem stehen im Terminkalender: Skat- und Kniffelabende am 14. März, 9. April und 24. Oktober, das Jugendzeltlager am Silbersee vom 19. bis 23. August, die Radtour am 29. August, die Fahrt ins Theaterschiff Bremen Anfang September, die Marktwagen-Nachfeier am 2. Oktober, und der Geburtstagskaffee für die Älteren am 6. Dezember im Gemeindehaus. Zudem beteiligt sich der Verein am Rodenkircher Umwelttag, am Marktumzug, am Laternenumzug und am Wiehnachtsmart.

Der Vorstand ehrte Anne und Gerfried Hülsmann sowie Jörn Smilgis für 25-jährige Mitgliedschaft; nachgeholt werden die Ehrungen von Rüdiger Hullmann (ebenfalls 25 Jahre) und Inge Suhr (50 Jahre).