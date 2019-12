Rodenkirchen Endlich ist sie da – druckfrisch, inhaltsstark und repräsentativ: die neue Rodenkirchen-Chronik. „Das Warten hat sich gelohnt“, lobte Bürgermeister Klaus Rübesamen, als der Rüstringer Heimatbund das 440 Seiten dicke und 1,6 Kilogramm schwere Buch am Donnerstagnachmittag vorstellte. „Es ist auch ein Weihnachtsgeschenk.“

Die rund 1500 Mitglieder des Heimatbundes bekommen das Werk als eben solches – nur dass es bei ihnen nicht Weihnachtsgeschenk, sondern offiziell Jahresgabe heißt. Denn jedes Jahr gibt der Heimatbund für seine Mitglieder ein kostenloses Buch heraus. Damit amortisiert sich zumindest deren Jahresbeitrag von 15 Euro.

Prächtig ausgestattet

In diesem Jahr sogar deutlich mehr als das, denn die Rodenkirchen-Chronik kostet im Buchhandel 24,80 Euro. Auch deshalb war es keineswegs übertrieben, als der Heimatbund-Vorsitzende Hans-Rudolf Mengers das Werk als „Buch der Superlative“ bezeichnete. Denn eine so umfangreiche und noch dazu prächtig ausgestattete Jahresgabe – mit festem Buchdeckel, ansehnlichem Schutzumschlag und sogar mit einem Lesebändchen versehen – hat der Verein seinen Mitglieder noch nie gegönnt.

„Das ist natürlich auch Rodenkirchen geschuldet“, sagte Hans-Rudolf Mengers. „Und wir dachten, es wäre angemessen, es hier und so vorzustellen.“ Das sahen die rund 50 Gäste im Saal von Albrechts Hotel genauso. Normalerweise stellt der Heimatbund seine Jahresgabe bei einer Pressekonferenz im Nordenhamer Museum vor.

Die Idee zu dem Buch entstand rund um die Feiern zum 500. Jahrestag der Schlacht an der Hartwarder Landwehr 2014. Der von Ummo Wedelich geführte Verein Freilichtspektakel Stadland organisierte eine Ausstellung in der Markthalle und einen Mittelalter-Markt. Für die Ausstellung trugen die Ehrenamtlichen so viel Material zusammen, dass eine kurzzeitige Ausstellung allein als unangemessen erachtet wurde.

Fundgrube unterm Dach

Ein Buch sollte es sein, und Ummo Wedelich gründete eine Arbeitsgruppe, die weiteres Material heranschaffte. Als Fundgrube erwies sich das Archiv der früheren Gemeinde Rodenkirchen, das unter dem Dach der Grundschule einen Dornröschenschlaf schlief.

Als Autor wurde der Lehrer Dr. Jens Schmeyers gefunden, der in Brake wohnt und schon viele heimatkundliche Bücher verfasst hatte.

Bei der Finanzierung kam der Rüstringer Heimatbund ins Spiel. Doch selbst dessen garantierte Abnahme durch die Mitglieder reichte nicht, so dass Sponsoren gefunden werden mussten. Das gelang so gut, dass das Werk um 40 Seiten und zwei Kapitel erweitert werden konnte: den Rodenkircher Markt und die Strohauser Plate.

Die Kapitel reichen von der Bronzezeit über die Völkerwanderung und die erste urkundliche Erwähnung Rodenkirchens 1244 und den Deichbau ab etwa 1300, die Schlacht an der Hartwarder Landwehr 1514, die Reformation, die Revolution 1848 und die Nazizeit bis 2014.

Um das Layout und die Ausstattung des Prachtbandes kümmerte sich Malgorzata Saunders.

Die Auflage beträgt 1500 Exemplare. Davon wird sich auch die Gemeinde einige Bände sichern, die Geburtstags- und Hochzeitjubilaren überreicht werden sollen, wie Bürgermeister Klaus Rübesamen sagte. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.