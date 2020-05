Coronavirus: Absen ohne Pfingstbaum und Sommerfest

Rodenkirchen Das traditionsreiche Pfingstfest in Absersiel kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Dorfgemeinschaft Absen sagt es wegen des Coronavirus ab.

Vor der Absage hatte der Vorstand mit Anke Haase-Berkhout, der Wirtin der Vereinsgaststätte Am Abser Siel, gesprochen. Der Vorstand sehe sich in der Pflicht, die Vorschriften der Regierung zur Eindämmung des Virus zu befolgen und wolle die Mitglieder keiner Gefahr aussetzen, begründet der Vorsitzende Uwe Steenmann.

Damit ist die Reihe der Absagen aber nur eröffnet. Auch das Sommerfest kann wegen der Ansteckungsgefahr nicht gefeiert werden. Einzige Hoffnung: der Herbst. Dann könnte die Dorfgemeinschaft als Ersatz ein Lampionfest feiern, sagt Uwe Steenmann weiter. Einen Termin hat der Vorstand dafür aber noch nicht festgelegt.

Skeptisch bleiben die Abser, ob und in welcher Form der Rodenkircher Markt stattfinden kann. Wie auch immer: Am Umzug will sich der Verein nicht beteiligen; der Bau eines Motivwagens sei wegen der Ansteckungsgefahr kein Thema. Jetzt hoffe der Verein auf den Umzug im Jahr 2021.