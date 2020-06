Coronavirus: Gemeinde will Markt nicht absagen

Rodenkirchen Trotz der Corona-Krise hält die Gemeinde Stadland am Rodenkircher Markt fest. Auch der Touristik- und Marktausschuss des Rates trägt diese Linie mit, wie die öffentliche Sitzung am Mittwochabend in der Großsporthalle Rodenkirchen zeigte. Einstimmig verschob das Gremium die Entscheidung auf die nächste Ratssitzung am Donnerstag, 2. Juli.

„Von sich aus wird die Gemeinde Stadland den Markt nicht absagen“, versprach der Ausschussvorsitzende Günter Busch (CDU) den anwesenden Schaustellern. Zuvor hatte der Zeltwirt Peter Böseler, Schweierzoll, die Politiker ausdrücklich darum gebeten, die Entscheidung möglichst lange aufzuschieben. Die Schausteller könnten mit der Situation umgehen, sie hätten Hygienekonzepte entwickelt.

Bis zum 2. Juli will Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) mehrere offene Fragen klären. So soll ein Rechtsanwaltsbüro analysieren, ob eine Absage durch die Gemeinde eine Regresspflicht zur Folge hätte.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Wie Klaus Rübesamen der NWZ auf Anfrage mitteilte, enthalten die Verträge mit den Schaustellern keine Regelungen für den Fall einer Absage des Marktes, denn bisher ist das Volksfest nur im Krieg oder bei einer Seuche abgesagt worden. Dass eine Seuche in diesem Jahr die ganze Welt heimsucht, war nicht abzusehen, als das Marktteam die Verträge abschloss.

Bislang haben die Schausteller das Standgeld noch nicht entrichtet; nach Auskunft des Bürgermeisters beträgt es insgesamt etwa 60 000 Euro.

Vier Varianten

Ratsherr Michael Sanders (FDP) von der Mehrheitsgruppe bat den Bürgermeister, sich bei Kreisverwaltung und Landesregierung zu erkundigen, wie dort die Lage für die Zeit nach dem Auslaufen des Verbots von Großveranstaltungen, das bis zum 31. August gilt, eingeschätzt wird.

Das Marktteam bereitet sich derweil auf verschiedene Einschränkungen vor, die beim Markt – er soll vom 26. bis 29. September gefeiert werden – gelten könnten. Vier Varianten hat das Team erarbeitet; in allen sind verbreiterte Gänge, Einbahnstraßen sowie vorgeschriebene Ein- und Ausgänge vorgesehen. Die weiteren Varianten sehen zusätzliche Verschärfungen vor: Verbot von Festzelten, ein komplettes Ausschankverbot sowie ein stark verkleinerter Aufbau mit wenigen Geschäften.

Ohne Umzug

Klar ist schon jetzt, dass es weder einen Umzug noch eine offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen, eine Schweinskopfversteigerung oder einen Altennachmittag geben wird. Klar ist aber ebenfalls, dass jede Variante „extreme zusätzliche Kosten und einen erhöhten Aufwand verursachen wird“, wie es in einer Vorlage der Verwaltung heißt. Unklar sei, ob die Einsparungen beim Umzug diese Kosten auffangen können.

In den meisten Wortmeldungen der Politiker wurden erhebliche Zweifel an einer abgespeckten Markt-Variante deutlich. Olaf Helwig (WPS) zog aus zahlreichen Gesprächen mit Rodenkirchen den Schluss: „Besser wir veranstalten keinen Rodenkircher Markt, als einen, der diesen Namen nicht verdient.“ Es sei „das ganze Potpourri“, das die Massen locke: vom Umzug bis zum Altennachmittag, vom Großfahrgeschäft bis zur Wurstbude.

Günter Busch schloss nicht aus, dass ein plötzlicher Corona-Ausbruch, wie jetzt in Göttingen, zur einer kurzfristigen Absage des Festes führen könne.