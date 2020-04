Coronavirus: Stufe 3 appelliert auf Platt: Bliev to Huus

Rodenkirchen „Vandaagen makt wie wat ganz besünners“, sagt Marcel Faßbender zu Beginn des Handy-Videos. Damit hat er nicht zu viel versprochen, denn tatsächlich tut die Gruppe Stufe 3 etwas, das sie noch nie gemacht hat: Sie singt auf Platt. Und zwar über das Coronavirus.

Die Botschaft ist, wie so oft im Plattdeutschen, einfach, aber eindringlich: „Wie blievt to Huus“ („Wir bleiben zu Haus“). Das ist keine Zustandsbeschreibung, sondern ein Appell. Denn nur mit sozialer Distanz „is de ganze Schiet bold vorbi“, wie Marcel Faßbender am Ende des Videos sagt.

„Segg dat wieter“

Dann folgt noch ein letzter Aufruf an alle Zuhörer: „Segg dat wieter, dat se dat all verstaat.“

Wie bliev to Huus „Wie bliev to Huus“ („Wir bleiben zu Haus“) heißt das neue Lied von Stufe 3. Hier die erste Strophe: De Tiet, de wie nun tosammen hebt, wo een twee dree gern länger schlöpt, is ok de een doa op vergrellt, tja weil ok mi an enn bannig Kohle fehlt, doch nützt mi nix, ok kien Verdruss, denn bliev wie halt tosammen mit usen mors in Huus.

Mit dem Verstaan hat Marcel Faßbender, von Beruf Automobilkaufmann, keine Probleme, mit dem Schnacken auch nicht. In seiner Jugend hat der frühere Vareler viel Platt geschnackt, ist davon aber später wieder abgekommen. Die Idee zu dem Lied hatte seine Frau Gertrud Faßbender, die als Schulbegleiterin tätig ist, bei einem Spaziergang zu Beginn der Corona-Krise. Für einen plattdeutschen Text entschied sich das Trio, weil viele Musiker ähnliche Appelle veröffentlichen und Stufe 3 sich mehr Aufmerksamkeit versprach, wenn das eigene Lied in der alten Muttersprache gesungen wird.

Komponiert und getextet hat Marcel Faßbender das Lied. Auch eingespielt haben es die drei für sich: Gertrud und Marcel Faßbender zu Hause in Rodenkirchen und Stephan Tournée in Obenstrohe. Dabei stellte jeder sein Handy auf und filmte seinen Part. Darüber legte Gertrud Faßbender Klaviermusik.

Aus den Bestandteilen baute Stephan Tournée, von Beruf Werbegrafiker, das Video, das jetzt bei You Tube und Facebook zu sehen ist. Dort kann es aufgerufen und weiterverteilt werden, was auch schon oft geschehen ist.

Nicht nur dieses Lied haben die drei Musiker getrennt eingespielt, auch weitere neue Stücke haben sie auf diese Weise aufgenommen – fast alle auf Hochdeutsch. Das einzige weitere plattdeutsche Stück hat wieder Corona zum Thema: „De Snutenpulli“, also „Der Mundschutz“. Inzwischen ist genug Material für eine vierte CD zusammen, sagt Marcel Faßbender.

Stufe 3 ist ein deutschsprachiges Pop- und Rock-Trio aus Rodenkirchen. Der Stil der Musik reicht von melancholisch bis tanzbar. Der 2014 gegründeten Band gehören an: Gertrud Faßbender (Gesang, Gitarre, E-Bass, Kontrabass), ihr Mann Marcel Faßbender (Gesang, Gitarre) und Stephan Tournée aus Obenstrohe bei Varel (Schlagzeug, Cajon, manchmal Gesang). Drei Alben mit eigenem Material hat die Gruppe bisher veröffentlicht: „Du tanzt“ (2016), „Die innere Melodie“ (2017) und „Klangfarben“ (2019).

Dabei ist das dritte Album „Klangfarben“ mit 20 selbstkomponierten und -getexteten Titeln erst im November veröffentlicht worden.

Der plattdeutsche Corona-Appell wird es wohl nicht auf das neue Album schaffen, sondern ein Internet-Phänomen bleiben, schätzt Marcel Faßbender: „Viele wollen das Wort ,Corona‘ nicht mehr hören.“

Bitterer Verzicht

Und auch für das Trio selbst bedeutet die Pandemie bitteren Verzicht. „Wir sind mehr als eine Band, wir sind eine Familie geworden“, schildert der Sänger und Gitarrist. „Da fällt es schwer, wenn man sich nicht in die Arme nehmen kann.“

Bis auf Weiteres fällt der komplette Konzert-Betrieb für das Trio aus – etwa die Auftritt im Kulturhaus Jaderberg am 24. April, in Wilhelmshaven beim Wochenende an der Jade am 2. Juli und auf Norderney am 6. August.

Wenn es endlich wieder losgeht, haben sich die drei vorgenommen, wollen sie etwas ganz Spontanes machen. Und nicht mehr zu Haus bleiben.

Die Homepage des Trios finden Sie unter www.stufe3.com