Rodenkirchen Faire Handelsbeziehungen für mehr Gerechtigkeit: Darüber will Sven Giegold am Montag, 17. September, ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Schulstraße 5 sprechen. Veranstalter sind die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg und die Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen, Der Eintritt ist frei.

Sven Giegold war im Jahr 2000 einer der Mitbegründer der deutschen Sektion der globalisierungskritischen Organisation Attac, hat diese Arbeit aber inzwischen eingestellt. Seit 2009 gehört er für die Grünen dem Europäischen Parlament an, er ist finanz- und wirtschaftlicher Sprecher der Fraktion. Seine Partei hat ihn zum männlichen Spitzenkandidaten auf der Europaliste für die Wahl 2019 bestimmt.

Giegold setzt sich für ein Handelssystem ein, das „offene Märkte kombiniert mit starken sozialen, ökologischen und demokratischen Regeln“. Dazu gehören für ihn „der rasche Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energien, ein Ende der Teilnahme an der Übernutzung von Holz, Fisch oder Land, das Ende der Plünderung endlicher Bodenschätze vor allem in den Entwicklungsländern und faire Löhne beim Handel mit Entwicklungsländern, von denen unsere Tauschpartner leben können.“

Der Politiker kommt im Zuge des „friedensethischen Konsultationsprozesses“ der Oldenburgischen Landeskirche nach Rodenkirchen, in dem es um die Frage geht, was die Kirche tun kann, um einem gerechten Frieden näher zu kommen. Giegold sagt dazu, dass Christen nicht nur „das Gebotene einfordern, sondern auch Pfade der Veränderung beschreiben müssten“, die Menschen gehen wollen.

Welche Pfade das sein können, soll in der Diskussion nach dem Vortrag besprochen werden, die Kreispfarrer Jens Möllmann leitet. Das Referat von Sven Giegold ist die fünfte Veranstaltung in der Vortragsreihe zum friedensethischen Konsultationsprozess.

Informationen zu allen Vortragsveranstaltungen finden Sie unter www.kirche-oldenburg./themen/friedensethik.html